Événements qui ont marqué l’actualité régionale

Une autre année se termine, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle a été riche en actualité au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le Journal vous a donc préparé la liste des 10 événements qui ont le plus retenu l’attention au cours des 12 derniers mois.

FIN DU LOCK-OUT

Photo courtoisie

L’un des plus longs conflits de travail de l’histoire du Québec a pris fin en janvier. Après un lock-out de près de trois ans, les représentants des employés de garage et ceux des concessionnaires automobiles de la région ont signé une nouvelle convention collective. L’entente prévoit une augmentation salariale de 17,2 %, échelonnée sur six ans, ainsi qu’une alternance entre une semaine de travail de 40 heures sur cinq jours et une semaine de 32 heures sur quatre jours. Les syndiqués doivent toutefois rembourser la dette de 6 M$ accumulée par le syndicat, à raison d’environ 175 $ par semaine par employé.

DEUX MEURTRES À SAGUENAY

Photo courtoisie

Le 16 mars, la Jonquiéroise Sandra Fortin est retrouvée morte dans le coffre d’une voiture à Chicoutimi. Le rapport du coroner révèle que la femme de 52 ans a été poignardée à mort. Son présumé meurtrier, le Chicoutimien Luc Hamel, a récemment été cité à procès. Un deuxième meurtre a été commis à Saguenay dans la nuit du 19 au 20 novembre. Israël Gauthier-Nepton, 27 ans, aurait été abattu par balle alors qu’il se trouvait sur la rue du Vieux-Pont à Jonquière. Le suspect dans cette affaire, Marc-Étienne Côté, demeure toujours introuvable. Il a été inscrit sur la liste des 10 criminels les plus recherchés du Québec.

DÉCÈS DU POLICIER THIERRY LEROUX

Photo courtoisie

La mort du jeune policier Thierry Leroux a secoué tout le Québec en février. L’agent de 26 ans a été abattu par balle lors d’une intervention sur la réserve autochtone de Lac-Simon en Abitibi-Témiscamingue. Le présumé tireur, Anthony Raymond Papatie, 22 ans, s’est suicidé par la suite. Le décès de Thierry Leroux a eu des échos jusqu’au Saguenay–Lac-Saint-Jean, notamment à Alma, où le jeune homme a fait ses études en techniques policières. Les funérailles civiques de l’agent ont d’ailleurs été célébrées deux semaines plus tard à la cathédrale de Chicoutimi.

INCENDIE À L’HÔPITAL DE ROBERVAL

Les activités à l’hôpital de Roberval ont été perturbées en raison d’un incendie qui a complètement ravagé le bloc opératoire en mai. L’eau utilisée pour éteindre les flammes a également endommagé d’autres départements, dont le centre de prélèvements et de l’obstétrique. L’événement a nécessité des travaux et un réaménagement rapide dans l’hôpital. Les chirurgies ont également dû être relocalisées dans d’autres centres hospitaliers de la région, dont ceux de Dolbeau-Mistassini et d’Alma. Il aura fallu près de sept mois pour que le bloc opératoire soit complètement reconstruit. Les services y reprendront en janvier.

TEMPÊTE DE GRÊLE

Photo courtoisie

En plein mois de juillet, des grêlons de la taille de balles de baseball se sont abattus sur la région. Des dizaines et des dizaines de voitures et de résidences dont les vitres ont été fracassées ont été dénombrées. Le revêtement de plusieurs maisons, littéralement mitraillé par ces projectiles glacés, a aussi été lourdement abîmé. La tempête a particulièrement touché les secteurs de Laterrière et de La Baie, à Saguenay. Au Lac-Saint-Jean, des bleuetières ont aussi été lourdement endommagées. Devant tous ces dégâts, plusieurs compagnies d’assurances ont aménagé des unités temporaires afin de répondre le plus rapidement possible aux milliers de réclamations dans la région.

L’UPAC DÉBARQUE À SAGUENAY

Photo courtoisie

L’Unité permanente anticorruption (UPAC) a débarqué à l’hôtel de ville de Saguenay et chez Promotion Saguenay en septembre. Une vingtaine d’enquêteurs ont passé la journée à saisir des documents ainsi que des fichiers informatiques dans les deux édifices de la rue Racine à Chicoutimi. L’administration municipale en place et le maire Jean Tremblay ne sont visés d’aucune façon par l’enquête en cours. Ce sont plutôt les voyages des conseillers Bernard Noël et Fabien Hovington qui sont au cœur de cette frappe. Le lendemain de l’événement, le maire a critiqué le «spectacle» donné par l’UPAC qui a, selon lui, manqué de discrétion lors de son opération.

VISITE DE JUSTIN TRUDEAU

Photo courtoisie

L’été 2016 aura été marqué par la visite du premier ministre du Canada, à l’occasion du caucus national du Parti libéral à Saguenay. Justin Trudeau et les quelque 180 députés libéraux y étaient réunis dans le but de préparer la rentrée parlementaire. Le premier ministre a cependant été accueilli par des producteurs laitiers inquiets des répercussions financières qu’a sur leur industrie le lait diafiltré, importé des États-Unis. En marge du caucus, le premier ministre s’est adonné à d’autres activités, dont un bain de foule à la zone portuaire de Chicoutimi, durant lequel les selfies et les autographes étaient à l’honneur.

DRAME À SAINTE-ROSE-DU-NORD

Photo courtoisie

Ce qui devait être une agréable excursion sur le fjord du Saguenay à partir de Sainte-Rose-du-Nord a tourné au drame le 7 septembre. Soudainement, la plateforme de la passerelle du quai a cédé et la rampe d’embarquement s’est effondrée. L’accident a fait une dizaine de blessés, dont certains qui garderont des séquelles permanentes. La municipalité a déjà reçu une dizaine de mises en demeure. Le maire, Laurent Thibault, promet que les installations seront réaménagées de façon hautement sécuritaire, à temps pour la prochaine saison touristique. Le Bureau de la sécurité des transports poursuit son enquête.

ALEXANDRE CLOUTIER DÉFAIT

Photo courtoisie

L’avance exceptionnelle d’Alexandre Cloutier dans la course à la chefferie du Parti québécois s’est dissipée tout près du fil d’arrivée, à la grande déception des 14 députés qui l’appuyaient. Celui qui partait comme grand favori a terminé deuxième, couronnant ainsi le nouveau chef, Jean-François Lisée. Alexandre Cloutier croyait pourtant que le «facteur bleuet» allait le propulser en tête, puisque 12 % des membres du parti se trouvent dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Malgré cette deuxième défaite crève-cœur, le principal intéressé se dit serein et il entend même être candidat à la prochaine élection.

PROCÈS D’YVES MARTIN

Photo courtoisie

Le procès du chauffard Yves Martin a tenu la région en haleine l’automne dernier. Celui qui a fauché une famille de trois personnes alors qu’il était en état d’ébriété, en 2015, dans le rang Saint-Paul, a finalement été reconnu coupable de trois chefs d’accusation, dont conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort. Passible de la prison à vie, Yves Martin connaîtra sa sentence le 26 janvier prochain.