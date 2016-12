Justin sur la planète Trump

Avait-il vraiment dit ça? L’avait-il déjà dit ailleurs? Était-ce une hallucination auditive du temps des Fêtes? Inquiète, je réécoute l’entrevue. Le doute n’est plus une option. Il l’avait bel et bien dit.

Mercredi soir, pour marquer sa première année au pouvoir, Justin Trudeau accordait une longue entrevue au réseau CTV. Au menu, les ingrédients prévisibles: pipelines, financement politique, changements climatiques, classe moyenne, réfugiés, etc.

La réponse de M. Trudeau fut étonnante. La voici en traduction libre: «Ce n’était pas ce que les gens attendaient. Cela m’a toutefois rappelé le fait que j’étais moi-même parti de la troisième position, bon dernier dans les sondages, pour terminer à la tête d’un gouvernement majoritaire le 19 octobre de l’an dernier. Quand vous créez un lien avec les citoyens, que vous montrez que vous les avez écoutés et que vous êtes en harmonie avec ce qu’ils ressentent, c’est ce qui arrive.»

Son mensonge le plus gros était aussi le plus classique pour un populiste. À savoir que ce multimilliardaire fier de ne pas payer d’impôts combattrait les méchantes «élites» alors qu’il en est un des membres les plus puissants.