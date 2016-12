La LNH souffle 100 bougies

Un siècle d’existence, ça se fête. C’est d’ailleurs ce que s’apprête à célébrer la Ligue nationale de hockey à compter de dimanche, dans ce qui s’avérera le coup d’envoi à des célébrations s’échelonnant sur l’ensemble de l’année 2017.

Pour son centenaire, la LNH a décidé de mettre le paquet afin de lancer les festivités, offrant à ses partisans deux matchs extérieurs en l’espace de deux jours. Ainsi, dimanche et lundi, on aura droit à des matchs en plein air à Toronto et St. Louis, respectivement.

Le premier de ces deux matchs, baptisé la Classique du centenaire, sera présenté au BMO Field de Toronto le dimanche 1er janvier (15 h à TVA Sports, Sportsnet et NBC). Pour l’occasion, les Red Wings rendront visite aux Maple Leafs. On se souvient qu’il y a trois ans, ces deux mêmes équipes avaient disputé la Classique hivernale à Ann Arbour, au Michigan, devant plus de 105 000 spectateurs.

Parlant de la Classique hivernale, elle est repoussée d’une journée cette année. C’est donc dire qu’elle aura lieu le lundi 2 janvier à 13 h, à St. Louis. Les Blackhawks de Chicago y affronteront les Blues. Les diffuseurs officiels TVA Sports, Sportsnet et NBC diffuseront également cette rencontre.

Quant à l’autre événement majeur des prochaines semaines, il s’agit de la fin de semaine de festivités entourant le match des étoiles. Parions que comme le match des étoiles se tient dans une ville glamour comme Los Angeles cette année, les joueurs invités ne se désisteront pas à la dernière minute en raison d’une mystérieuse blessure.

Toujours en ce qui concerne le match des étoiles, on en profitera pour dévoiler une liste des 100 meilleurs joueurs de l’histoire de la LNH. Côté originalité, on repassera.

Un potentiel énorme

Souhaitons d’ailleurs que la ligue et les réseaux de télé partenaires profitent de cet anniversaire important pour nous présenter autre chose que des top 100 tout au long de l’année 2017.

On a eu droit à de telles listes à la fin du siècle dernier, c’est-à-dire en 1999, et il serait dommage qu’on mette sur pied tout un spectacle pour nous annoncer qu’un panel d’experts a déterminé que Wayne Gretzky, Bobby Orr, Gordie Howe, Mario Lemieux et Maurice Richard constituent, dans cet ordre, les meilleurs joueurs à avoir foulé les patinoires de la LNH.

La LNH et ses partenaires médiatiques ont une occasion en or de nous concocter du matériel inédit et intéressant pour souligner le centenaire de la ligue. La production

de contenu dépassant les listes et les compilations de meilleurs moments et de buts spectaculaires exige du travail et des ressources considérables, mais la demande est bel et bien présente. Des initiatives comme des documentaires de qualité sauraient séduire les amateurs.

Par exemple, on s’interroge toujours quant à savoir qui a réellement inventé le hockey. Certains prétendent que le hockey a vu le jour en Angleterre ou en Écosse, il y a plus de 200 ans, tandis que d’autres estiment que le hockey tel qu’on le connaît aujourd’hui a plutôt été inventé en Nouvelle-Écosse ou à l’Université McGill. Là aussi, les historiens n’arrivent pas à s’entendre.

Comme elle n’a aucun concurrent majeur, la LNH aurait tout intérêt à ce que l’on découvre le hockey dans son ensemble plutôt que strictement l’histoire de la LNH.

Les tweets de la semaine...

Rien de gagné d’avance

Des quatre sports majeurs nord-américains, le hockey demeure le plus imprévisible. Au basketball et au football, on ne retrouve pas la même parité. Au baseball, un lanceur vedette peut influencer le résultat d’un match. Par contre, au hockey, la pire équipe peut battre la meilleure à tout moment, chose qui intrigue toujours Jeremy Roenick.

«Quelqu’un d’autre ne comprend pas? Les Hawks perdent contre la pire équipe après une défaite de 6-0 de cette même pire équipe.»

Père Noël légèrement vêtu

Dans la plupart des familles, une personne a généralement la tâche de s’improviser père Noël pour quelques heures. Cette semaine, on a appris que Tiger Woods héritait de ce rôle. Le golfeur a publié une photo de lui torse nu, tout en arborant une barbe et une perruque blanches. La photo n’a pas manqué de faire réagir. Visiblement, Rory McIlroy n’avait jamais vu Woods en père Noël.

«Est-ce que quelqu’un peut me réveiller lorsque nous serons en 2017?»

Dimanche déterminant

La dernière semaine d’activités dans la NFL servira à déterminer quelles équipes seront les dernières à se qualifier pour les séries et lesquelles bénéficieront de l’avantage du terrain. Ces derniers matchs seront aussi cruciaux dans la course au joueur le plus utile. Comme le souligne Ben Volin du Boston Globe, même à 39 ans, Tom Brady est dans cette course.

«Dimanche, le quart-arrière des Patriots sera plus âgé que l’entraîneur-chef de l’équipe adverse, les Dolphins.»

À surveiller...

Du changement au tennis

Alors que l’on s’apprête à tourner la page sur la dernière année, l’heure est aux prédictions en vue de l’année 2017. Si 2016 a été l’année des athlètes amateurs, notamment Penny Oleksiak, Andre DeGrasse et Derek Drouin au Canada, l’année 2017 sera à nouveau celle des professionnels, 2017 n’étant pas une année olympique. Cette nouvelle année pourrait aussi être celle qui mènera à plusieurs changements de garde.C’est particulièrement le cas au tennis. À l’aube d’une nouvelle saison sur les circuits de l’ATP et de la WTA, on peut se demander si ceux qui dominent depuis des années céderont leur place à la relève. Chez les dames, Serena Williams commence à être ennuyée par certaines blessures et n’affichait pas, en 2016, la même forme que lors des dernières années. Elle a même été détrônée au sommet du classement. Même chose chez les hommes, alors que Novak Djokovic a perdu son titre de numéro un mondial au profit d’Andy Murray.

Les cinq suggestions de la semaine

Hockey

Photo Agence QMI, Dominic Chan

Pour conclure la ronde préliminaire, le Canada se retrouve face à un adversaire coriace, soit la formation américaine, au championnat du monde de hockey junior.

Le samedi 31 décembre à 15 h 30 à RDS et TSN

Hockey

Photo Ben Pelosse

Après son voyage en Floride, le Canadien fera un arrêt à Pittsburgh où il a rendez-vous avec les puissants Penguins.

Le samedi 31 décembre à 19 h à TVA Sports et CBC

Hockey

Photo AFP

Après avoir récemment accueilli la finale de la MLS et le match de la Coupe Grey, le BMO Field est le théâtre d’un match extérieur entre Maple Leafs et Red Wings.

Le dimanche 1er janvier à 15 h à TVA Sports, Sportsnet et NBC

Football

Photo AFP

Dans le cadre du dernier match de la saison, les Packers et les Lions s’affrontent pour déterminer qui remportera la division Nord de l’Association nationale.

Le dimanche 1er janvier à 20 h 30 à RDS, TSN et NBC

Hockey

Photo Wenn

Ceux qui ont raté la prestation de P.K. Subban sur scène à Just For Laughs l’été dernier, à Montréal, auront la chance de voir Subban à la télé.

Le lundi 2 janvier à 21 h à la CBC