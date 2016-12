La petite sirène Oleksiak

Les Jeux olympiques de Rio s’ouvrent officiellement le 5 août sur fond de retards dans la construction des infrastructures et de problèmes liés à la pollution. Mais vite, une nageuse canadienne de 16 ans offre une plus jolie histoire pour cette 31e Olympiade.

Quand elle saute à l’eau pour la première fois lors des Jeux, la Torontoise Penny Oleksiak est une inconnue pour le grand public. Ses succès dans la piscine contribueront rapidement à l’élever au rang de vedette canadienne de ces Jeux, elle qui aura l’honneur de porter l’unifolié lors de la cérémonie de clôture, le 21 août.

L’or au 100 mètres nage libre, l’argent au 100 mètres papillon et deux fois le bronze, au relais 4 x 100 mètres nage libre et au relais 4 x 200 mètres nage libre: sa récolte contribue à redonner ses lettres de noblesse à la natation canadienne.

Bolt-De Grasse, le duel

À Rio, le Canada s’illustre à la piscine, mais aussi au stade. Au total, le pays cumulera six médailles en natation et autant en athlétisme, en route vers une récolte de 22 podiums. Ce chiffre égale la meilleure performance canadienne à des Jeux sans boycottage, réalisée à Atlanta 20 ans plus tôt.

Sur la piste d’athlétisme, Andre De Grasse est attendu sur le podium. Finalement, avec ses trois médailles, il s’imposera comme le principal rival du grand Jamaïcain Usain Bolt, auteur au Brésil d’un «triple-triplé historique». Avec l’or à nouveau accroché trois fois à son cou, le sprinteur quitte ses derniers Jeux affublé du titre de légende.

Des adieux en grand

Une autre légende dispute à Rio ses derniers Jeux olympiques: le nageur américain Michael Phelps. Ce dernier ajoute cinq premières places et un deuxième rang à son intouchable palmarès, qui compte désormais 28 médailles.

Si la consécration de ces grands fait oublier les problèmes d’organisation évoqués au début des Jeux, un scandale de corruption entachera le tournoi olympique.

Mais de l’extérieur, ces premiers Jeux tenus en Amérique du Sud auront revêtu tout du long des allures de grande fête brésilienne.

Août en rafale

Photo d'archives

1er août: P.K. Subban est ovationné par les Montréalais lors de son gala dans le cadre du festival Just for Laughs.

3 août: L’Impact s’incline 2 à 0 face à la prestigieuse A.S. Roma dans le cadre d’une rencontre amicale. Le jeune milieu de terrain Ballou Jean-Yves Tabla s’illustre dans ce revers.

9 août: On attendait Jennifer Abel, mais ce sont Megan Benfeito et Roseline Filion qui ont volé le spectacle en plongeon. Les deux Québécoises remportent le bronze au 10 mètres synchronisé. Benfeito rééditera son exploit quelques jours plus tard, raflant une médaille de bronze individuelle à la tour.

31 août: Après un superbe parcours à Wimbledon, le joueur de tennis canadien Milos Raonic est éliminé dès le deuxième tour au US Open. L’Américain Jack Harrison et des crampes ont la mesure du puissant serveur.