L’année Donald Trump

Donald Trump veut procéder à des changements rapides dans la politique intérieure et dans la politique extérieure des États-Unis. Ces changements devraient susciter de fortes réactions aux États-Unis et partout dans le monde.

1• La politique intérieure des États-Unis

Les nominations de Trump à son exécutif laissent présager un virage radical à droite. Par exemple, Rick Perry est à la tête du département de l’Énergie, département qu’il veut abolir. Betsy Devos, à l’Éducation, rêve de laisser davantage de place au système privé, au détriment du public. Wilbur Ross, au Commerce, est un milliardaire qui veut déréglementer la finance et Wall Street. De même, Rex Tillerson, le secrétaire d’État et ancien PDG de Exxon Mobil, n’est pas précisément un grand défenseur de l’environnement. Trump évoque l’idée d’un plan de 100 jours. Un traitement-choc qui devrait susciter bien des réactions parmi la population des États-Unis. En même temps Trump devrait annoncer des projets de construction qui promettent d’être pharaoniques et qui très certainement apporteront une certaine richesse pendant leur réalisation. Le gouvernement pourrait donc se retrouver dans une situation de forte contestation sociale, tandis que l’économie se porterait très bien.

2• Les relations avec la Russie

Les relations entre les deux pays devraient s’améliorer. Il est dans l’intérêt de la Russie de garder de bonnes relations avec les États-Unis, ne serait-ce que pour faire contrepoids à la Chine. Il sera plus difficile pour Donald Trump de faire passer au Congrès une politique pro-russe. Bon nombre de démocrates et de républicains y sont opposés, en particulier en raison des allégations d’intervention russe dans les élections présidentielles. L’arrivée de Trump devrait freiner les sentiments antirusses au sein de l’OTAN.

3• Les relations avec la Chine

Trump a nommé à la tête du Conseil pour le Commerce National Peter Navarro, un homme qui depuis des années croit qu’un conflit avec la Chine est inévitable. Pour Navarro, il faut mâter la puissance montante de la Chine. La première chose à faire est de briser la croissance économique du pays, afin les dirigeants chinois ne puissent plus investir aussi facilement dans l’armement. Navarro pense aussi qu’il faut contenir l’expansion de la Chine. Cette dernière vision est cependant en contradiction avec la volonté de Trump de se retirer en partie d’Asie et de laisser les alliées des États-Unis prendre davantage de place dans la région.

4• Les élections en Europe

Plusieurs élections auront lieu en Europe en 2017, par exemple en France, en Hollande et probablement en Hongrie. Les partis qui sont parmi les plus populaires dans ces pays sont contre les politiques d’immigration actuelles, contre le pouvoir de l’Union européenne et contre les mesures sociales qu’ils jugent trop généreuses. En cela, ces partis sont proches de Trump. Déjà leur force oblige les autres partis politiques à modifier leurs programmes en ce sens. Plus Trump aura de succès, plus ces partis seront séduisants aux yeux des électeurs.