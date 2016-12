L’année du pitbull

En raison de son impact médiatique, politique et hautement émotif sur la société québécoise, l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) en pratique des petits animaux n’a eu d’autre choix que de désigner le pitbull en tant que «Sujet de l’année 2016» dans le monde des petits animaux au Québec.

Cette nouvelle mention est décernée à un humain, un animal, un organisme ou une entreprise qui, pour le meilleur ou pour le pire, a le plus marqué l’actualité au cours de l’année écoulée dans le domaine des petits animaux au Québec (http://www.amvq.quebec/fr/nouvelles/le-pitbull-designe-sujet-de-l-annee-2016).

Pas étonnant quand on pense à la quantité de chroniques parues dans les journaux à son sujet depuis le printemps dernier et à la quantité de chroniqueurs de tout acabit ayant donné son opinion personnelle sur le sujet! Quoi qu’il en soit, l’année se termine et il faudra maintenant vivre en harmonie avec la nouvelle réglementation à Montréal sur le contrôle des animaux domestiques. Voici donc un petit quiz pour voir si vous connaissez bien ce type de chien et si vous êtes au fait des changements importants que l’effet «pitbull» a déclenchés à la Ville de Montréal et qui seront effectifs dès l’entrée en vigueur du nouveau règlement de la Ville de Montréal.