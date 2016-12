Le retour de Patrick Sharp

L’attaquant des Stars de Dallas Patrick Sharp sera de retour dans la formation samedi, lorsque les siens affronteront les Panthers de la Floride.

«Il a reçu la permission de jouer et il se sent bien. Je prévois donc saisir l’opportunité et le faire jouer», a expliqué sur le site NHL.com l’entraîneur des Stars, Lindy Ruff, après la séance d'entraînement de vendredi.

«À chaque fois que tu peux ajouter un joueur comme Sharp en santé, tu sais que tu vas améliorer ton équipe», a poursuivi Ruff.

L’athlète de 35 ans a raté les 12 derniers matchs des siens en raison de symptômes reliés à une commotion cérébrale.

L’incident est survenu le 20 octobre, à la suite d’un contact avec le défenseur des Kings de Los Angeles Brayden McNabb.

Sharp avait raté 14 rencontres, avant de revenir au jeu pour sept matchs. Il a toutefois dû retourner chez les blessés, car les symptômes avaient réapparu.