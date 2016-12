Lendemain de tempête à Québec

La tempête hivernale qui a paralysé la grande région de Québec dans la nuit de jeudi à vendredi n'a pas provoqué d'incident majeur sur les routes.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) dénombre tout de même une dizaine de collisions de tous genres depuis minuit sur son territoire. « La majorité de ces collisions ont causé des dommages matériels ou des blessures mineures, a souligné l’agent aux communications du SPVQ, Pierre Poirier. La circulation peut être perturbée par les diverses opérations de déneigement, mais il n’y a rien de majeur à signaler. »



Si ces quelques accidents mineurs ont tout de même ralenti la circulation dans les dernières heures, les routes de la grande région de Québec demeurent très sécuritaires, selon le sergent porte-parole de la SQ, Daniel Thibodeau.



« Dans votre secteur actuellement, c’est beaucoup plus le nettoyage qui est de mise », a-t-il indiqué, soulignant qu’aucune fermeture de route n’est à signaler pour l’instant, mais que les chaussées sont encore bel et bien glissantes et que la prudence est de mise à Québec.



État du déneigement

Une première tournée massive de déblaiement s’est achevée cette nuit, alors qu’une autre s’est lancée ce matin. Le secteur de Limoilou est le premier touché, où le stationnement est interdit pour les prochaines heures.



Dans la nuit de vendredi à samedi, dès 21h pour la plupart des secteurs, les voitures ne pourront plus être dans la rue. Une vaste Opération déneigement se déploiera à ce moment à l’échelle de la ville, a assuré l’agente aux communications de la Ville de Québec, Wendy Whittom.



Celle-ci souligne que l'administration n’interdira plus le stationnement dans les rues à partir du 31 décembre jusqu’au 2 janvier, même si elle poursuivra l'entretien. « On veut ainsi permettre à tous de visiter leurs familles et amis pour le nouvel an », de renchérir Mme Whittom.

Comme la neige accumulée dans la région ne semble pas pesante ou lourde, il n’y aurait aucun danger physique pour les toits des maisons ou les voitures actuellement, selon le chef aux opérations des pompiers de la ville de Québec, Richard Wagner. Celui-ci rappelle toutefois aux citoyens de dégager la neige des bornes-fontaines sur leur terrain s’il y a lieu.



Ailleurs dans la province



L’Est du Québec est pour sa part durement frappé par la tempête. De nombreuses sorties de route y ont été signalées à la SQ. Ces évènements demeurent heureusement sans conséquence fatale, si ce n’est que de quelques dommages matériels.



Du Bas-Saint-Laurent jusqu’à la Côte-Nord, les réalités semblent bien différentes, alors que plusieurs consignes pour le déplacement resteront en vigueur, rappelle M Thibodeau. Même son de cloche pour les région de Chaudière-Appalaches, de la Beauce, de la Gaspésie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui pourraient recevoir d’importantes quantités de neige encore aujourd’hui.



« D’ailleurs, les routes régionales 132, 138, 85 et 185 sont fermées à la circulation pour les prochaines heures », a noté le sergent porte-parole.