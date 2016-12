Les fleurs et les pots de 2016 : Parti québécois

Afin de finir l’année en beauté, j’ai décidé de remettre des fleurs et des pots aux politiciens œuvrant sur la scène provinciale au sein des trois grands partis, sans prétention et pour s’amuser. J’ai volontairement exclu les chefs. Hier :Le Parti libéral du Québec. Aujourd’hui : Le Parti québécois. Demain : La Coalition avenir Québec

Parti Québécois (Fleurs)

Fleur d’or : Pascal Bérubé (député de Matane-Matapédia). Habile politicien, organisateur hors pair, homme très présent dans son comté, la principale qualité que je reconnais à M. Bérubé est son « pif » politique. Il a été le premier à appuyer PKP dans une course qu’on savait gagnée d’avance. Cette année, il avait décidé de ne pas se prononcer dans la course Lisée-Cloutier. En fin limier, il a senti le vent et a décidé d’appuyer l’éventuel gagnant de la course : Jean-François Lisée. Nul doute que les nombreux membres péquistes de Matane-Matapédia et l’organisation bien rodée pour « sortir le vote » auront contribué largement à la victoire du député de Rosemont. En fin de compte, Bérubé aura été nommé au prestigieux poste de leader. On appelle ça savoir jouer ses cartes.

Fleur d’argent : Agnès Maltais (députée de Taschereau). L’expérimentée députée de Taschereau est excellente à l’opposition, car elle a du chien. Elle a réussi à faire obstruction au projet de loi 59, une loi qui aurait eu des conséquences désastreuses sur la liberté d’expression. La ministre Vallée n’a eu d’autre choix que de retirer son projet de loi devant le travail d’obstruction parlementaire efficace de Mme Maltais.

Fleur de bronze : François Gendron (député d’Abitibi-Ouest). M. Gendron ne s’est pas démarqué en 2016 pour son travail de parlementaire, mais il a atteint un record qui sera très difficile à battre : 40 ans de carrière comme député. Élu pour la première fois en 1976 sous René Lévesque, il m’expliquait en 2013 qu’il avait toujours eu « un titre sur sa carte d’affaires », Lévesque faisant de lui son whip adjoint. Il était alors âgé de 32 ans.

Parti Québécois (pots)

Pot d’or : Martine Ouellet (députée de Vachon). Elle ne fait pas dans la dentelle Martine Ouellet. Elle a brulé tous les ponts qui l’unissaient au PQ durant la dernière course à la chefferie. Elle a joué « all in » et elle a perdu. Rappelons-nous qu’elle avait qualifié ses adversaires de la course à la chefferie de politiciens « provincialistes » et, par riccochet, tous les députés qui les avaient appuyés. Elle s’en est prise également à son chef intérimaire, Sylvain Gaudreault. J’ai comme l’impression qu’il n’y a pas beaucoup de députés qui doivent l’inviter à venir manger à sa table sur l’heure du midi. Elle sera sans doute mieux au Bloc Québécois.

Pot d’argent : Stéphane Bergeron (député de Verchères). M. Bergeron a commis une grosse erreur dans le dossier de l’écoute électronique de journalistes par le SPVM. De façon très candide, le député a avoué avoir contacté le chef de police pour avoir des explications sur une plainte formulée par l’ancien président de la FTQ Michel Arsenault. Le politique et la police n’auraient pas de lien, semblerait-il ? Conséquence, M. Bergeron a quitté ses fonctions de critique en matière de sécurité publique pour ne pas être une distraction pour son parti.

Pot de bronze : Nicolas Marceau (député de Rousseau). En plus d’avoir été un leader parlementaire très ordinaire, le député de Rousseau s’est embourbé dans une proposition nébuleuse de référendum sur l’indépendance ou le Canada renouvelé. Enfin, offrir son appui à Jean-François Lisée 24 heures après que le vote des militants péquistes ait débuté était surréaliste et pas très courageux, d’autant plus que son rôle de leader exigeait la plus grande des neutralités.

Demain, 31 décembre : La Coalition avenir Québec