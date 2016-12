Les foules font déjà jaser

Le Centre Air Canada n’a pas affiché complet depuis lundi même si la formation nationale y évolue en phase préliminaire. Le Centre Bell a enregistré sa meilleure foule, soit 9 062 spectateurs, jeudi soir au duel entre la Suède et la Finlande, alors que la majorité des matchs se sont déroulés devant moins de 5000 personnes.

«Nous sommes satisfaits des chiffres, mais nous aimerions qu’ils soient meilleurs, a fait savoir jeudi le chef de l’exploitation de Hockey Canada et futur président, Scott Smith, plus ou moins inquiet de la situation. Nous espérons qu’il y aura plus de spectateurs quand le Canada rentrera à Montréal.»