Les Remparts battus par les Voltigeurs et Mathieu Sévigny

Les Remparts n’ont jamais été en mesure de prendre leur envol, vendredi soir, face aux Voltigeurs de Drummondville, s’inclinant par la marque de 2-1 en prolongation devant près de 12 000 spectateurs au Centre Vidéotron.

Natif de Cap-Rouge, Mathieu Sévigny s’est offert un cadeau à l’approche de la nouvelle année en tranchant le débat en désavantage numérique à la suite d’un cafouillage à la ligne bleue de Ross MacDougall.

«Il s’agit d’un moment incroyable, surtout que je viens du coin. C’est un sentiment exceptionnel de faire ça devant mes parents et ma famille. On va être vendeurs, le classement est serré et c’est important d’accumuler des points», a réagi l’attaquant de 18 ans.

Coup de sifflet coûteux

Il faudra donc remettre à l’an prochain les plans de revanche pour la dégelée de 10-2 que ces mêmes Voltigeurs avaient infligée aux Québécois en début de campagne sur leur patinoire. Sans un coup de sifflet trop hâtif de l’officiel en deuxième période, le scénario aurait toutefois pu être différent.

En retard 1-0, les Remparts croyaient avoir créé l’impasse au milieu du deuxième engagement quand Matthew Boucher a secoué les cordages. Mais le sifflet s’est fait entendre avant que la rondelle traverse la ligne rouge. L’officiel a quand même accordé le but sur la séquence avant de se rétracter.

«Il était très bon. Vraiment bon [...] La rondelle était deux pieds devant le gardien. Un sifflet, ce n’est pas révisable, mais le gars a quand même pointé deux fois vers le but et il a dit que c’était son erreur. Je n’aime pas les excuses, mais après 60 minutes, c’est 2-1 Québec et tu ne vas pas en supplémentaire», pestait l’entraîneur-chef Philippe Boucher en point de presse.

Le nouveau venu Mathieu Ayotte a marqué dans un deuxième match consécutif, en milieu de troisième dans ce qui a été l’un des seuls points positifs de la soirée. Boucher a pointé le travail de ses meilleurs éléments.

«Ce à quoi on s’attendait pour le match au retour du congé, on l’a vu à la deuxième rencontre (hier). Drummondville n’a pas joué non plus son meilleur match. L’exécution n’était pas là. Puis, nos meilleurs n’ont pas joué leur meilleur match», a renchéri le pilote des Diables rouges.

En vitesse

Absent vendredi soir, Alexandre Drapeau n’a subi aucune fracture à sa main qui est blessée, selon les résultats d’une radiographie... Le défenseur Christian Huntley était rayé de l’alignement, Boucher se disant insatisfait de sa tenue récemment

Les Remparts reçoivent la visite des Olympiques de Gatineau, samedi après-midi, pour leur dernière sortie en 2016. Ça débute dès 14h.