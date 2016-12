L’essence et l’hypothèque plus chères en 2017

Deux dépenses inévitables pour de nombreux ménages québécois, l’essence et le paiement de l’hypothèque, coûteront plus cher en 2017, selon des experts.

Les taux hypothécaires devraient continuer leur ascension dans la foulée de l’élection de Donald Trump.

En novembre, après l’élection de Trump, la Banque Royale a décrété une augmentation de 30 points de base sur son taux hypothécaire fixe de cinq ans, qui se situe maintenant à 2,94 %.

La Banque TD a emboîté le pas en faisant notamment passer son taux fixe sur une hypothèque de quatre ans à 2,44 % (+5 points de base).

Selon le Mouvement Desjardins, ce n’est qu’une question de temps avant que les autres institutions financières suivent la même direction.

Trump critique

Trump a critiqué abondamment la Réserve fédérale américaine pendant la campagne électorale pour les taux d’intérêt très bas qu’elle a maintenus pendant des années. Les experts s’attendent à ce qu’une fois dûment élu, en janvier, Trump mette en place une politique d’investissement massif dans les infrastructures, combinée à des baisses d’impôt.

Ces deux mesures mises ensemble risquent fort de produire de l’inflation, soit une augmentation des prix et des salaires. L’inflation est généralement combattue par une hausse des taux d’intérêt.

D’ores et déjà, la Fed a annoncé une hausse de son taux directeur à la mi-décembre. Janet Yellen, la présidente de la Fed, a dit que la Fed prévoyait continuer à relever ses taux au cours de la prochaine année. Le Canada ne peut pas faire l’économie de ce qui se passe aux États-Unis.

«Les investisseurs semblent commencer à croire que la Banque du Canada pourrait imiter la Fed en relevant ses taux directeurs l’an prochain», affirme Desjardins dans ses prévisions économiques de décembre.

Bond du prix à la pompe

Le prix de l’essence a aussi connu une hausse marquée à la pompe à la fin 2016. On parle d’un bond de 11 cents avant le jour de l’An.

Il faut payer maintenant en moyenne 1,27 $ pour un litre d’essence dans la région de Montréal, selon CAA-Québec.

Selon l’expert Dan McTeague, cette hausse est là pour rester, et on devrait payer en 2017 entre 1,20 et 1,30 $ le litre d’essence à Montréal et à Québec.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) s’est entendue en septembre pour réduire la production de barils de pétrole pour la première fois en huit ans.

«L’engagement de l’OPEP à réduire significativement l’offre mondiale de pétrole à partir de janvier 2017 laisse entrevoir que les cours pétroliers demeureront pour de bon au-dessus de 50 $ US le baril», soutient Desjardins.