Noël et la date limite des échanges

Parce que l’Église orthodoxe orientale n’a jamais accepté le calendrier grégorien, Noël est célébré le 8 janvier en Russie.

Et parce que dans l’ère soviétique, les fêtes religieuses n’étaient pas célébrées de toute façon, le jour de l’An a pris toute la place dans la psyché nationale. C’est la plus grosse et la plus importante des célébrations en Russie, et elle baigne dans la même ambiance festive que Noël en Occident. En Russie, le 25 décembre n’est simplement qu’une journée de plus pour faire son magasinage du Nouvel An. Dans le cas de la KHL, c’est en fait la dernière journée.

C’est pourquoi, pendant que les équipes de la LNH se reposaient le weekend dernier, les directeurs généraux de la KHL multipliaient les appels téléphoniques pour tenter de bâcler de grosses affaires avant la date limite des échanges. Bien sûr, le mot «échange» dans la KHL ne veut pas toujours dire la même chose que de ce côté-ci de l’Atlantique. Dans le hockey russe, les transactions impliquent beaucoup plus souvent des sommes d’argent plutôt que des joueurs ou des choix au repêchage, puisque les équipes en mauvaise posture financière voient la date butoir comme une chance de payer leurs dettes, pas nécessairement de planifier l’avenir.

C’est le cas du Medvescak de Zagreb, la concession croate admise dans la KHL pour des raisons politiques, qui est très éprouvée depuis quelques années sur le plan financier. La formation des «Bears» compte habituellement plusieurs joueurs nord-américains qui ne considèrent pas gentiment les retards dans leurs versements salariaux. Alors que les séries éliminatoires sont encore une fois hors de sa portée, Medvescak a donc tenu une vente de feu, envoyant trois de ses meilleurs joueurs ailleurs, en échange d’argent. Après tout, c’était sa seule chance de poursuivre ses activités dans la ligue.

Deux Canadiens ont fait partie de ces ventes, soit le défenseur Shaone Morrisonn et l’attaquant T. J. Galiardi. Le premier a longtemps évolué au sein de la LNH, surtout avec les Capitals de Washington, et est devenu un bon joueur de la KHL. Natif de Vancouver, il passera de l’équipe la plus occidentale de la ligue à la plus orientale, puisqu’il ira jouer avec l’Admiral de Vladivostok, qui mène la bataille de sa vie pour prendre la place toujours disponible dans l’Association de l’Est pour les séries éliminatoires. Vladivostok compte 11 heures de différence avec Zagreb.

Galiardi, qui a passé ses meilleures saisons dans la LNH avec l’Avalanche du Colorado, est venu en Europe en novembre dernier, car il n’avait pas réussi à se tailler une place dans la formation des Blues de St. Louis. Avec Medvescak, il est immédiatement devenu un joueur productif en inscrivant sept points en huit matchs. Pour les Bears, cela ne pouvait dire qu’une chose : Galiardi était d’ores et déjà à vendre au plus offrant. À Medvescak, aussitôt qu’un joueur commence à performer, il atterrit sur le marché des échanges. Par conséquent, Galiardi s’en va à Neftekhimik, qui tente de déloger l’Admiral de la dernière place disponible pour les séries. Il déménagera deux fuseaux horaires plus loin et jouera pour le célèbre entraîneur Andrei «Dirty Naz» Nazarov, dont l’équilibre mental est questionnable. Dans la KHL, chaque déménagement est une aventure potentielle.

Panarin courtisé par la KHL

Artemi Panarin, qui a signé une prolongation de contrat de deux ans avec les Blackhawks de Chicago la semaine dernière, a renoncé à une offre encore plus lucrative avec la KHL, selon les propos de son agent Alexander Chernykh.

Les manœuvres de la KHL pour soutirer des joueurs talentueux à la LNH ont été moins bruyantes que dans les années précédentes. Alors que le retour de Pavel Datsyuk était anticipé depuis longtemps, les menaces de ramener Alexander Ovechkin et Evgeni Malkin n’ont jamais passé près de se matérialiser.

Le chiffre de la semaine

270 | La somme, en million de roubles (un peu plus que 6 millions $ canadiens), représente le montant payé par le gouvernement de la région de Samara à Lada Togliatti pour garder l’équipe. Selon le ministère régional des Sports, cet argent provient de «revenus de taxes inutilisés», ce qui surprendra les résidents de la région de Samara, vu l’état de leurs infrastructures. Alors que c’est techniquement illégal en Russie de financer des équipes professionnelles avec l’argent des contribuables, c’est encore une pratique courante qui est possible grâce aux échappatoires comptables. Aussi, pendant que les résidents de Togliatti conduisent leur Lada sur les pavés troués, ils peuvent au moins être rassurés, car leur équipe de hockey pourra payer ses joueurs au cours des prochains mois.