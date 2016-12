«On a démontré du caractère» –Phillip Danault

SUNRISE | Le sentiment de soulagement était bien palpable au retour des joueurs du Canadien dans le vestiaire.

Alors que dans une salle adjacente, la majorité de ses coéquipiers regardaient les derniers instants de la dégelée qu’infligeait le Canada à la Lettonie, au Championnat mondial de hockey junior, Phillip Danault témoignait de l’immense poids que cette victoire venait d’enlever sur les épaules de l’équipe.

«On a passé une dure nuit. On avait tous le moral dans les talons après la défaite d’hier (mercredi), a raconté le Québécois. Aujourd’hui, on a démontré du caractère en rebondissant et en réalisant cette remontée.»

Brendan Gallagher, qui a reçu sa part de double-échec dans le dos au cours de cette rencontre, parlait lui aussi d’un gain très satisfaisant. D’autant plus que ses coéquipiers et lui ont quitté la Floride avec une récolte de trois points sur une possibilité de quatre.

«Il y a des victoires qui ont une plus grande signification que d’autres. C’est le cas de celle-ci, a indiqué Gallagher, auteur de quatre tirs au but. Dernièrement, on n’a pas joué du mauvais hockey, mais on dirait qu’on trouvait des façons de perdre. Ce fut la situation inverse ce soir.»

L’importance des victoires serrées

Si le Canadien a pu renverser la vapeur, c’est justement en raison du trio de Danault, Gallagher et de Max Pacioretty. En plus de marquer les trois buts de l’équipe, ils ont dirigé, à eux trois, 15 des 41 tirs du Canadien.

Aussi bien dire qu’ils étaient partout sur la patinoire, surtout en territoire des Panthers.

Par ailleurs, il ne s’agissait que de la troisième victoire en huit présences en prolongation, cette saison, pour le Tricolore.

«Si on veut se maintenir dans le haut du classement, on doit trouver un moyen de remporter des matchs serrés comme celui-ci», a fait valoir Gallagher.

De plus, dans les matchs se terminant par la marge d’un seul but, les Montréalais affichent maintenant un dossier de 10-6-5.

Un match émotif

Alors que ses coéquipiers souhaitaient faire oublier leur déconfiture de la veille, Al Montoya avait une autre bonne raison de vouloir remporter ce match.

Adjoint de Roberto Luongo au cours des deux dernières saisons, le gardien américain souhaitait bien avoir le dessus sur son ancienne formation.

«C’était un match très émotif pour moi. Comme s’il s’agissait d’une confrontation à l’intérieur d’une autre confrontation», a expliqué Montoya, auteur de 31 arrêts.

«Je compte encore plusieurs amis au sein de cette équipe. On a mis beaucoup de temps et d’efforts ensemble. C’est une organisation (les Panthers) qui m’avait offert une belle opportunité», a souligné la troisième étoile de la rencontre.

«Chapeau à mes coéquipiers qui ont combattu toute la soirée»,a-t-il pris soin d’ajouter.