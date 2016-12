On est allé voir les Cowboys Fringants 10 ans plus tard et voici 15 raisons pour lesquelles rien n’a changé... ou presque

Le 29 décembre, on a bravé la tempête de neige pour se rendre au Métropolis (pas le maudit M Telus) pour voir les Cowboys fringants en show. Notre première fois depuis 2006.

On ne savait pas trop à quoi s’attendre, tout ce qu’on voulait, c’est un bon vieux party avec la fierté de Repentigny. Et on n'a pas été déçu.

PHILIPPE M DUFOUR

Ce n'était pas exactement comme dans le temps, mais c’était assez proche. Voici ce qu’on a vu:

1. Au moins 12 chandails verts old school (qui volaient parfois dans les airs) et 3 chapeaux de cowboys.

Quand tu tripe sur un show #cowboysfringants #lefestif #baiesaintpaul Une photo publiée par MmeGilbert (@mmegilbert) le 14 Nov. 2016 à 7h16 PST

2. Par contre, on avoue n’avoir vu personne avec des dreds ni des gros bandanas dans les cheveux.

CAPTURE D'ÉCRAN

3. On a vu deux gars tellement défoncés à la fin de show qu’ils se tenaient pour ne pas tomber et qui se chantaient Léopold à deux pouces de la face (on espérait un peu qu’ils s’embrassent).

4. On a vu un gars monter sur scène parce que c’était son 175e spectacles des Cowboys fringants (ça fait presque 9 par année depuis 20 ans).

#cowboysfringants #metropolis #concert #montreal #quebec #canada Une photo publiée par Kentoch Mervel (@kentochmontreal) le 28 Déc. 2016 à 20h33 PST

5. On a vu une foule se déchaîner pendant En berne, La manifestation et Le shack à Hector.

6. Il y avait ben des trentenaires surexcités qui étaient évidemment au cégep quand Motel Capri est sorti.

#cowboysfringants #metropolis #concert #montreal #quebec #canada Une photo publiée par Kentoch Mervel (@kentochmontreal) le 28 Déc. 2016 à 20h33 PST

7. Mais on a aussi vu ben des jeunes qui clairement n’étaient pas nés quand Motel Capri est sorti.

Elles, c'est les meilleures.❤️ #cowboysfringants @angiie_meil @rosee_br_ @katha_skating Une photo publiée par Marilyne (@mari_labranche) le 10 Déc. 2016 à 7h35 PST

8. On était vraiment content de voir que les nouvelles chansons étaient déjà devenues des classiques.

9. On s’est par contre senti très vieux quand Karl a annoncé que c’était les 20 ans des Cowboys.

10. C’est impressionnant comment les membres du groupe n’ont pas changé une miette. Karl portait évidemment une chemise à manches courtes avec son éternelle cravate. Marie-Annick avait une robe et des bottes de cowboys. J-F et Jérôme avaient des pantalons qui n’avaient pas de bon sens. 2003 all over again.

11. Jérôme, le bassiste, a joué environ trois chansons pendant toute le show parce qu’il n’arrêtait pas de disparaître dans la salle pour danser, faire du body surfing, faire des sculptures en ballons ou boire une bière.

C'etait comme vraiment le fun. #baiestpaul #lefestif #cowboysfringants #balloune Une photo publiée par Christine C (@christinelikewater) le 13 Nov. 2016 à 9h45 PST

12. En fait, il jouait tellement pas de basse, que le groupe a été obligé d’engager un autre bassiste pour jouer de la basse quand le vrai bassiste ne joue pas de basse.

13. Pendant Awikatchikaën, Jérôme a d’ailleurs glorieusement plongé d’une tour de son de 25 pieds (ok, peut-être un peu moins que ça, à voir à droite sur la photo ci-bas) directement dans la foule qui l’a accueilli à bout de bras.

Cowboys Fringant A great music show performed by #cowboysfringants #band#cowboysfringants#music#quebec Une photo publiée par Ning ZHAN (@coucouchantel) le 28 Déc. 2016 à 22h29 PST

14. Les Cowboys étaient toujours aussi fringants. On les a vu sauter partout sur scène, danser, tourner sur eux-même sans s’essouffler, tout ça en callant une bière et en lançant quelques commentaires incisifs sur les bouffons qui nous gouvernent. Pas pire pour une gang de quarante ans.

15. Avant, nos souvenirs de spectacles ressemblaient à ça:

CAROLINE G MURPHY

Maintenant... c’est pas mal ça:

CAROLINE G MURPHY

Bon 20 ans les Cowboys. On n'attendra pas 10 ans avant de vous revoir.