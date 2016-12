On passerait 2 ans de notre vie en «lendemain de brosse»

Certains vont clairement se reconnaître dans l’article qui suit.

Maux de tête, mal de cœur, mal aux cheveux, estomac sensible, air bête «puissance mille» et envie de mourir en boule dans sa couette de lit, sont quelques-uns des agréables effets secondaires du «lendemain de brosse»

Et pourtant... ceci ne semble pas nous arrêter, car un humain passerait deux ans de sa vie en «hangover, soit 724 jours.

L’enquête, réalisée par la compagnie de Vitamine C, Healthspan Ruby Effervescent, est évidemment a prendre avec un grain sel. On aime beaucoup la Vitamine C, mais on aime mieux les laboratoires universitaires en matière d’enquête et de recherche.

Il reste cependant que nous n’avons aucun mal à croire cette affirmation.

Healthspan Ruby Effervescent a sondé 2000 personnes de 18 à 78 ans du Royaume-Uni. Celles-ci ont toutes révélé se réveiller, en moyenne, une fois par mois avec le mal de bloc. Pour la tranche d’âge plus jeune, soit les étudiants, ceux-ci pouvaient être en «lendemain de veille» jusqu’à 6 fois par mois! C’est beaucoup.

«L’enquête» de Healthspan Ruby Effervescent est assez nébuleuse quant aux critères de ce qui détermine un «hangover», car le lendemain d’alcool est assurément variable d’un individu à l’autre.

Celle-ci reste toutefois assez divertissante et somme toute assez pertinente quand on pense que l’on pourrait passer pas moins de 2 ans sur les gravol, les advil et le pepto-bismol, en boule, sur Netflix.

Tchin ! Tchin !

Source:

Konbini