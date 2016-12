Pourquoi tombe-t-on plus souvent malade pendant les vacances?

TROIS-RIVIÈRES | Les grands stressés, rarement malades au quotidien, peuvent s’effondrer rapidement quand la pression relâche et que c’est l’heure des vacances.

«Le stress tombe d’un coup quand on arrive au temps des Fêtes. Le système immunitaire perd l’équilibre, et il y a plus de chance qu’il laisse entrer des maladies», explique Catherine Raymond, chercheuse au Centre d’études sur le stress humain du Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal.

Il n’est pas question ici de cancer ou d’Alzheimer, mais de virus, comme le rhume, la grippe ou la gastroentérite.

Photo courtoisie

Adrénaline

La chercheuse explique que le stress chronique au quotidien stimule certaines hormones telles que l’adrénaline, qui au bout du compte activent le système immunitaire.

Puisque le cerveau ne comprend pas que le stress du bureau ne nous blessera pas, il prépare le corps à faire face à la menace, de la même façon que le cerveau réagirait devant un chien menaçant.

«C’est la raison pour laquelle on ne tombera généralement pas malade quand on est en situation de stress chronique, car le système immunitaire va être tellement activé qu’il pourra nous protéger», poursuit-elle.

Maladie des vacances

Selon une étude-pilote menée aux Pays-Bas, à l’Université de Tilbourg, sur le Leisure Sickness Syndrome (syndrome de la maladie des vacances), les facteurs de risque seraient d’avoir de grosses charges de travail, d’avoir de la difficulté à décrocher, un grand besoin de se dépasser et un sentiment de responsabilité prononcé envers son travail.

Les résultats indiquent que 3,2 % des hommes et des femmes seraient plus enclins à tomber malades pendant les vacances. L’analyse, qui portait précisément sur la maladie pendant les congés, a décelé 114 cas sur 1893 personnes.

En plus des gens qui se retrouvent à Noël avec le système immunitaire affaibli, les contacts nombreux du temps des Fêtes favorisent la propagation des virus. Des habitudes sont bonnes à prendre pour éviter de tomber malade, comme se laver les mains régulièrement, surtout avant de se toucher les yeux ou la bouche.

«C’est beaucoup le frottage, pas tellement le savon» qui est efficace, dit la Dre Christiane Laberge, qui ajoute qu’on devrait se laver les mains assez longtemps pour pouvoir avoir le temps de chanter Bonne fête à quelqu’un. Il ne faut quand même pas paniquer et avoir peur de donner la main ou de faire la bise, poursuit-elle.

«Est-ce que c’est pire de se donner la main ou de prendre la poignée de porte? J’aime mieux prendre ta main», illustre la Dre Laberge.

Trucs pour éviter de propager les virus