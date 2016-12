Retour sur «Le nom de famille des femmes mariées»

Vous avez publié la lettre de Martine Lacroix qui réagissait pour la deuxième fois au fait que Sophie Grégoire acceptait que les journalistes la nomment Sophie Grégoire Trudeau. Pour lui indiquer que ce qu’elle voyait comme une entorse au féminisme n’en était peut-être pas puisque vous n’aviez reçu aucun commentaire sur sa lettre, j’ai décidé de lui envoyer le mien.

Je suis une femme de 37 ans en union libre depuis18 ans. J’ai un fils de 19 ans d’une relation précédente. Avec mon conjoint actuel, nous sommes parents d’un adolescent de 15 ans. Lorsque je suis devenue maman la première fois, j’avais un secondaire 3. Croyant fermement à l’indépendance des femmes, je suis retournée aux études et je suis devenue infirmière, un métier que j’exerce depuis 11 ans. Depuis deux ans je travaille à temps partiel dans un cabinet de médecin et je poursuis en parallèle, des études universitaires.

Comme il est mentionné dans votre réponse, la question du nom de famille est bien secondaire pour une majorité de femmes. Et pour la majorité des hommes aussi. Si en me mariant ça me permettait de prendre le nom de mon conjoint, je le ferais. Non pas par soumission, mais parce que je m’identifie d’avantage comme sa conjointe que comme la fille de mes parents. Mon conjoint prendrait sans hésitation mon nom de famille pour la même raison. La construction de l’identité personnelle tient à plus de facteurs que le seul nom de famille. À la clinique où je travaille, plusieurs femmes parmi notre clientèle s’identifient encore avec le nom de leur mari.

Je suis de la génération des deux noms de famille. Mes amis(es) qui ont les deux noms n’en utilisent qu’un quand ils se présentent. Et au moment de nommer leurs enfants, ils ont pour la plupart choisi un seul nom sur les quatre disponibles. À sa naissance, j’avais choisi pour mon aîné d’accoler le nom de son père au mien. Quand plus tard il a choisi de n’en porter qu’un seul, nous avons fait les démarches auprès du Bureau de l’État civil pour effectuer la modification.

Comme Madame Lacroix espérait que d’autres lectrices intéressées par la question donnent leur opinion, voilà la mienne. Bien sincèrement, je pense que Madame Sophie Grégoire Trudeau peut bien décider de se faire appeler comme elle le veut, ça ne change rien à « qui elle est ». Et de mon côté, je préfère qu’elle utilise les deux noms de famille, car ça me permet rapidement de savoir de qui on parle.

Karine

Contrairement à vous, j’aurais bien du mal à éliminer l’importance du patronyme qui m’a été donné à ma naissance. Mais je réitère que même si l’article 393 du Code civil du Québec prévoit que chacun des époux conserve son nom pendant le mariage et exerce ses droits sous celui-ci en vertu du principe de l’égalité des époux, cela n’empêche nullement l’épouse d’utiliser le nom de son mari dans sa vie civile.