Schultz redevient lui-même

PITTSBURGH | À Edmonton, il portait la lourde étiquette d’un sauveur. Dans une équipe où les attaquants prometteurs faisaient légion, il était le défenseur attendu depuis plusieurs saisons. Un peu plus de trois ans après son arrivée fort médiatisée, Justin Schultz a quitté les Oilers dans un anonymat relatif.

Le 27 février dernier, soit deux jours avant la date limite des transactions, les Penguins de Pittsburgh ont pris un pari avec Schultz. Mais Jim Rutherford ne mettait pas l’avenir de son équipe en danger en cédant un simple choix de 3e tour au repêchage de 2016 aux Oilers.

Quelques mois plus tard, Schultz fait le bonheur des Penguins. Et encore une fois, les Oilers se retrouvent dans le camp des malheureux.

À Pittsburgh, Schultz n’a pas eu un impact immédiat. Oui, il a gravé son nom sur la Coupe Stanley. Mais il l’a fait dans un rôle de soutien, comme sixième ou septième défenseur en participant à 15 des 24 matchs des siens.

«Ça ne me dérangeait pas de sauter un match ou de jouer moins de dix minutes, s’est remémoré le défenseur originaire de la Colombie-Britannique. Je savais que les Penguins avaient une bonne équipe et de bons joueurs. Je voulais juste faire ma place. À la fin des séries, je jouais un rôle plus important. Je pourrai dire pour le reste de mes jours que j’ai mon nom sur la Coupe.»

Un défenseur plus complet

Il n’y a maintenant plus de doute. Schultz a fait sa place avec les Penguins.

«Je vois un Justin Schultz différent cette année, a dit Mike Sullivan, l’entraîneur en chef. Son niveau de confiance est possiblement à son plus haut depuis ses débuts dans la LNH. Il a amélioré son jeu offensivement et défensivement.»

«Nous savions qu’il avait de bons instincts offensifs, mais il devait apprendre à devenir un défenseur plus complet, a poursuivi Sullivan. Il a fait un pas de géant depuis un an. Je lui donne beaucoup de crédit puisqu’il a travaillé fort pour mieux défendre son territoire.»

En près de quatre saisons à Edmonton, Schultz présentait un différentiel à l’image de la température de la ville avec des -17, -22, -17 et -22. Depuis qu’il porte l’uniforme des Penguins, c’est une autre histoire. À ses 55 premiers matchs, il est à +29. Il mène même son équipe cette saison à +22.

«C’est bien, mais il y a un éternel débat avec les plus et moins, a rappelé Schultz. Je ne regarde pas trop cette statistique. Mais ça me fait plaisir de me retrouver enfin dans les plus. Je n’y parviens pas seul et je joue pour une bonne équipe.»

La bonne décision

Avec 23 points (7 buts, 16 passes) en 37 rencontres, Schultz se dirige vers une saison de près de 50 points. Il dépasserait assez facilement son sommet personnel de 33 points, réalisé en 2013-2014 avec les Oilers.

«Pour vous dire la vérité, je ne suis pas surpris de le voir rebondir de cette façon, a affirmé le capitaine, Sidney Crosby. J’ai vu le potentiel et le talent de Justin dès son arrivée à Pittsburgh. Il est un bon patineur et il bouge bien la rondelle. En supériorité numérique, il est créatif et il a un bon tir.»

«J’avais une saison difficile à Edmonton et je ressentais le besoin de repartir à zéro, a souligné Schultz. Il était temps pour moi de prendre une route différente. À mon arrivée avec les Penguins, je cherchais à rebâtir ma confiance et je voulais aider l’équipe du mieux que je le pouvais. Cette année, j’ai recommencé à jouer comme je le faisais à l’Université (Wisconsin) et à mes premières saisons avec les Oilers. J’ai retrouvé le plaisir de jouer.»

Le 13 juillet dernier, soit 13 jours après l’ouverture du marché des joueurs autonomes, Schultz a choisi de poursuivre l’aventure avec les Penguins en signant un contrat d’un an et 1,4 million.

«C’était la meilleure décision pour moi, a-t-il lancé. La philosophie des Penguins cadre bien avec mon style de jeu.»

À un salaire de 1,4 million, il est l’une des grandes aubaines dans la LNH.