Stroll athlète de l’année au Québec

Lance Stroll s’était donné comme mission de remporter le Championnat européen de F3 avant de réaliser son rêve d’accéder à l’étape ultime, la F1. Ce qu’il fait avec panache en 2016.

Cet exploit remarquable lui vaut d’être couronné athlète de l’année au Québec par les sections sportives du Journal de Montréal et du Journal de Québec.

Le jeune Québécois est devenu, à Imola le 2 octobre, alors qu’il restait pourtant cinq manches à disputer avant la fin de la saison, le premier pilote nord-américain à être titré dans la spécialité, et, à 17 ans, le plus jeune de l’histoire à soulever le précieux trophée.

Comme si ce n’était pas suffisant, il a terminé son fulgurant parcours en remportant les trois dernières épreuves de la série disputée sur le mythique tracé d’Hockenheim, deux semaines plus tard.

C’est au terme de cette dernière participation que Le Journal apprenait en exclusivité à ses lecteurs que Stroll avait été recruté par l’écurie de F1 Williams comme titulaire d’un volant régulier en 2017.

«Je ne tiens rien pour acquis comme pilote de course, a-t-il indiqué. D’être reconnu dans mon propre pays pour mes exploits en course automobile est très valorisant.

«Je ne remercierai jamais assez Le Journal de m’avoir choisi comme athlète de l’année.

«Je me prépare à vivre en 2017 le défi le plus important de ma carrière et je suis impatient de piloter en F1. Je ne réside plus au Canada depuis quelques années, mais jamais je n’oublierai mes racines.

«Un gros merci encore pour cette belle reconnaissance, et j’ai bien hâte de rencontrer tous les amateurs de course et les lecteurs du Journal qui viendront m’encourager en juin prochain à l’occasion du Grand Prix du Canada.»

Un talent indéniable

Si ce prodige de la course automobile a su profiter de l’appui financier de son père, Lawrence, ce qu’il n’a jamais nié, Stroll a aussi prouvé son énorme talent sur les circuits en dominant outrageusement des adversaires qui nourrissent les mêmes ambitions que lui.

Sa feuille de route impressionnante, marquée par 14 victoires en 30 départs, a fait de lui un candidat logique pour l’équipe Williams qui l’avait recruté plusieurs mois plus tôt à titre de pilote de développement.

Stroll devient le troisième pilote québécois (et Canadien) après Gilles et Jacques Villeneuve à hériter d’un baquet régulier en F1.

C’est d’ailleurs à bord d’une Williams que le fils de Gilles a été couronné champion du monde au circuit de Jerez de la Frontera, en Espagne, le 26 octobre 1997.

Sa carrière en F1 s’est terminée après le Grand Prix d’Allemagne, à Hockenheim, le 30 juillet 2006.

Des finalistes chevronnés

Il ne fut certes pas des plus faciles de trancher entre tous les concurrents pour finalement accorder cet honneur à Stroll. En effet, les neuf autres finalistes ont aussi connu une année exceptionnelle dans leur discipline respective.

C’est le cas notamment de Félix-Auger Aliassime, grand espoir du tennis québécois, qui a obtenu la consécration à Flushing Meadows, en remportant la finale en simple du tournoi junior des Internationaux de tennis des États-Unis.

Et que dire des performances de Meaghan Benfeito revenue des Jeux de Rio avec deux médailles de bronze au cou.

Après avoir partagé la troisième marche du podium en plongeon synchronisé à la plate-forme de 10 m avec sa fidèle partenaire Roseline Filion, elle répétait son exploit cette fois dans l’épreuve individuelle, seulement devancée par les intouchables Chinoises Ren Qian et Yajie Si.

Lance Stroll

Premier pilote québécois depuis Jacques Villeneuve à accéder à la F1

Né le 29 octobre 1998 à Montréal

Palmarès en 2016

Champion européen de F3

30 départs

14 victoires

14 positions de tête

13 meilleurs tours en course

20 podiums

507 points inscrits

Essais privés en F1 à bord d’une monoplace 2014 de l’écurie Williams sur cinq circuits différents: Silverstone, Budapest, Monza, Spielberg et Barcelone.

24 Heures de Daytona

Équipe de Chip Ganassi. Ses coéquipiers et lui classés au cinquième rang

À 17 ans, il est l’un des plus jeunes pilotes de l’histoire à terminer dans le top 5 à Daytona.

En nomination

Athlète de l’année au Québec