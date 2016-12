Un coup dur pour les Raiders

Juste au moment où les Raiders semblaient enfin reléguer aux oubliettes la déveine et les déboires des trop longues années passées, le mauvais sort a choisi de s’acharner sur eux de nouveau. La blessure du quart-arrière et candidat au titre de joueur le plus utile, Derek Carr, risque fort de saboter une saison de rêve.

Après 13 ans sans goûter aux séries, les Raiders renoueront enfin avec le grand tournoi, mais sans leur leader. Victime d’une fracture du péroné, Carr est tombé au combat la veille de Noël et le verdict est sans appel. La récupération sera d’au moins six à huit semaines.

Dans le meilleur des mondes, le quart-arrière pourrait potentiellement retrouver ses coéquipiers au Super Bowl, si ceux-ci s’y rendent, bien sûr. Et il y a toutes les raisons du monde de douter qu’ils puissent relever le défi avec un quart-arrière réserviste peu expérimenté comme Matt McGloin, même s’il est fort bien entouré par une ligne offensive redoutable, des receveurs de grande qualité et un champ-arrière productif.

DE RARES VICTOIRES

Dans les dernières années, les équipes qui ont dû batailler en séries armées d’un réserviste à la position la plus névralgique au football en sont plus souvent qu’autrement sorti les mains vides.

Qu’il s’agisse des Cardinals avec Ryan Lindley en janvier 2015, des Vikings avec Joe Webb en 2012 ou des Texans avec TJ Yates en 2011, ces équipes amorçaient les séries avec bien peu d’espoir. Au final, seuls les Texans sont parvenus à gagner un match, mais un seul.

Les exemples sont aussi nombreux dans les décennies précédentes et les histoires qui ont bien tourné, comme celle de Jeff Hostetler avec les Giants en 1990, sont rarissimes.

Tout n’est pas impossible pour les Raiders avec McGloin puisque l’équipe est bien construite dans l’ensemble, mais il y a tout un monde entre Carr et son substitut. Du moins sur papier!

QUI EST MATT MCGLOIN?

Ce qui peut jouer en faveur de McGloin, c’est qu’il est un habitué de l’environnement des Raiders, lui qui œuvre dans l’organisation depuis 2013, après sa carrière universitaire à Penn State. Il n’a donc pas été parachuté dans l’équipe au dernier instant et devrait maîtriser les nuances du système offensif.

En carrière, il a très peu d’expérience, avec 155 passes tentées, dont 11 pour des touchés et autant d’interceptions. Il a surtout joué en 2013, avec six départs, alors que les Raiders étaient tout simplement atroces. Difficile, donc, de se baser sur cet échantillon peu révélateur pour tirer des conclusions.

L’organisation croit manifestement en lui, mais il est difficile d’imaginer que le moral soit formidable à Oakland.

Avec Derek Carr, les Raiders pouvaient légitimement rêver aux grands honneurs, même s’il aurait été difficile d’écarter des puissances comme les Patriots et les Steelers sur leur route. Sans Carr, une simple victoire en séries constituera un bonus. C’est la sombre réalité.