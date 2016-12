L’homme abattu par les policiers de la ville de Québec dans la nuit du 26 au 27 décembre n’était ni un «chauffard», ni un «forcené», mais juste un gars gentil «un peu mal dans sa peau».

C’est du moins ce qu’a confié au Journal un homme qui connaissait Martin Gagnon, mais qui préfère taire son identité «pour ne pas nuire à l’enquête policière» qui est présentement menée par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).

Selon ce qu’il nous a raconté, l’homme de 39 ans était un individu «travaillant et honnête» qui «n’a jamais eu d’ennuis avec la justice».

«Ce n’était pas non plus un fanatique d’armes à feu ou de jeux vidéo violents. À quelques occasions durant l’année, on jouait à des jeux de société avec une petite gang d’amis. On jasait de hockey, de filles, de chars, des kids, bref, on avait des conversations de gars normales», a mentionné notre interlocuteur en ajoutant toutefois que «ça faisait un bon bout de temps» qu’il ne n’avait pas vu Martin Gagnon.

Toujours sous le sceau de la confidentialité, l’ami de la victime a parlé d’une personne qui était un peu «renfermée» et pas «super bien dans sa peau», comme «il y en a tant d’autres autour de nous».

«Ce qui l’a peut-être amené à ne pas choisir la bonne façon d’exprimer sa détresse et son mal de vivre», a-t-il laissé tomber plus comme un questionnement que comme une affirmation.

Santé mentale

D’autres personnes qui connaissaient la victime ont laissé entendre qu’il s’agissait peut-être d’une «problématique en santé mentale», et certains ont même laissé filtrer le mot «psychose».

Quoi qu’il en soit, les réponses devraient prendre encore plusieurs semaines avant d’être connues puisque mercredi, le BEI a fait savoir que plusieurs analyses restaient à effectuer et que des témoins civils et policiers devaient être rencontrés.

Poursuite policière

Rappelons que dans la nuit de lundi à mardi, les policiers de la ville de Québec ont abattu Martin Gagnon à l’issue d’une poursuite qui avait commencé à Lévis.

Une fois son véhicule immobilisé, sur l’autoroute Charest, Gagnon a attaqué une policière à l’aide d’une machette.

C’est à ce moment que deux policiers ont ouvert le feu.

Mardi, le BEI avait indiqué que c’est à la suite d’un appel pour conduite dangereuse que les policiers de Lévis avaient pris en chasse la voiture conduite par Martin Gagnon.