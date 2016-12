Une petite fortune pour voir le match Blue Jackets-Wild

L’excuse du défi d’attirer les foules dans les marchés de hockey non traditionnels aux États-Unis tiendra-t-elle toujours la route après l’affrontement entre les Blue Jackets de Columbus et les Wild au Minnesota, la veille du Jour de l’An?

En fin d’après-midi vendredi, la journée avant ce match entre les deux équipes les plus «hot» de l’heure dans la Ligue nationale de hockey (LNH), les billets les moins chers se trouvaient pour 220 $US (294 $CAD) sur les différents sites de revente, peu importe la section de l’amphithéâtre.

L’engouement s’explique ainsi : l’une des deux plus longues séquences victorieuses de la ligue cette saison prendra fin avec la victoire de l’un ou l’autre des clubs qui sauteront sur la glace du Xcel Energy Center de St. Paul, au Minnesota.

Pour un match joué en plein milieu de saison dans le Midwest américain, le prix fait écarquiller les yeux.

La situation aurait possiblement été différente, si le match avait été disputé au Nationwide Arena de Columbus...

Les Blue Jackets n’attirent qu’une moyenne de 14 544 spectateurs par partie à domicile cette saison, ce qui leur vaut le 27e rang de la LNH devant des concessions moribondes telles les Coyotes de l’Arizona (28e) et les Hurricanes de la Caroline (30e).

En fait, les Blue Jackets figurent parmi les quatre pires moyennes d’assistance depuis 2010-2011, à l’exception de 2014-2015, quand ils ont terminé au 24e rang du circuit à ce chapitre.

Le Wild, en contrepartie, occupe le septième rang de la ligue en vertu d’une moyenne d’assistance de 18 954 spectateurs. Le club du Minnesota se tient dans le top 10 depuis la campagne 2014-2015.

Des résultats à l'opposé

Le Wild et les Blue Jackets ont fait leur arrivée dans la LNH en même temps, lors de la saison 2000-2001, mais leurs destins respectifs sur la glace ont pris des tangentes bien différentes. Le Wild a pris l’habitude d’envoyer des équipes généralement décentes sur la glace, bon an mal an, à l’exception de ses deux premières campagnes. Le club de St. Paul n’a d’ailleurs pas raté les séries depuis 2012.

À l’autre bout du spectre, les Blue Jackets n’ont accédé que deux fois aux séries éliminatoires dans leur histoire, en 2009 et en 2014. Chaque fois, leur parcours s’est fini dès le premier tour.

Les Blue Jackets, gagnants à leurs 14 derniers matchs, et le Wild, victorieux lors de ses 12 plus récentes sorties, tenteront d’étirer les séries gagnantes les plus longues de l’histoire de leurs concessions respectives. On est loin de l'époque des Wes Walz au Minnesota et David Vyborny à Columbus - sans rien enlever à ces joueurs, bien sûr, qui ont connu des carrières plus que respectables dans la LNH.

En cas de triomphe, le Wild (23-8-4, 50 points) ne pourra toutefois que consolider sa place dans le top 5 du classement général, dont le premier rang appartient provisoirement aux Blue Jackets (25-5-4, 54 points). Au moment d’écrire ces lignes, la formation de l’Ohio avait un point d’avance sur les Penguins de Pittsburgh (24-8-5, 53 points), qui ont cependant disputé trois rencontres de plus.