5 films québécois à surveiller en 2017

Après une année difficile au box-office en 2016, le cinéma québécois tentera de remonter la pente en 2017. Et sur papier, l’année s’annonce déjà prometteuse avec les sorties de plusieurs films attendus dont les suites de Bon Cop Bad Cop et de De père en flic. Voici cinq films québécois à surveiller en 2017.

La cinéaste Anne Émond (Les êtres chers, Nuit # 1) s’inspire librement de la vie et l’œuvre de la regrettée écrivaine Nelly Arcan dans ce drame qui a déjà été présenté dans plusieurs festivals, dont celui de Toronto. L’actrice Mylène Mackay prête ses traits aux quatre personnages principaux du film qui représentent chacun une étape différente de la vie d’Arcan.

Ça sent la coupe (24 février)

L’humoriste Louis-José Houde joue le rôle principal de cette comédie dramatique adaptée d’un roman de l’auteur Matthieu Simard. On y suit un jeune trentenaire fan fini du Canadien de Montréal dont les états d’âme suivent le rythme de la saison 2009-2010 de son équipe préférée. Julianne Côté, Émilie Bibeau et Patrick Drolet jouent aussi dans ce film réalisé par Patrice Sauvé (La vie, la vie).

Plus de dix ans après la sortie de Bon Cop, Bad Cop, Patrick Huard et Colm Feore retrouveront leurs célèbres personnages de détectives aux méthodes opposées dans cette suite très attendue de la populaire comédie policière qui avait battu des records au box-office à l’été 2006. L’intrigue de Bon Cop Bad Cop 2 se déroulera une dizaine d’années après la fin du premier film, alors que les détectives Bouchard (Huard) et Ward (Feore) doivent de nouveau faire équipe pour enquêter sur une affaire de terrorisme.