50 évènements qui ont marqué 2016

Que retiendra-t-on de 2016? La dernière année aura été tristement marquée par le décès de plusieurs grands artisans de la scène culturelle: Leonard Cohen, René Angélil, Rita Lafontaine. Mais entre le t-shirt de Safia Nolin et le divorce de Brad Pitt, la communauté artistique a aussi connu son lot de scandales et de surprises. Le Journal a préparé un survol de la dernière année en choisissant 50 moments qui nous ont marqués.

Photo d'archives

1. 7 janvier

Marie-Mai et Fred St-Gelais se séparent

Après 11 ans de fréquentation, Marie-Mai annonce sa séparation de Fred St-Gelais. Le guitariste ne termine pas les quatre spectacles qu’il reste à la résidence au Théâtre St-Denis.

Photo d'archives

2. 10 janvier

Décès de David Bowie

C’est une légende du rock qui nous a quittés, en début d’année. Atteint d’un cancer, l’artiste a lancé son 25e et ultime album, Blackstar, le 8 janvier, jour de son 69e anniversaire.

Photo d'archives

3. 14 janvier

Décès de René Angélil

Le célèbre gérant, conjoint de Céline Dion et père de famille s’éteint à 73 ans après un long combat contre le cancer. Son décès provoque une onde de choc au Québec et partout à travers le monde.

Photo d'archives

4. 15 février

Controverse sur Claude Jutra

Le milieu du cinéma québécois est secoué par des allégations de pédophilie visant le cinéaste Claude Jutra. Le nom de Jutra est rapidement retiré de l’espace public et le gala qui avait nommé en son honneur est rebaptisé.

Photo courtoisie

5. 15 février

1989 nommé Album de l’année aux Grammy Awards

Taylor Swift triomphe à la remise des prix Grammy. Son dernier opus, 1989, est sacré Album de l’année devant le favori Kendrick Lamar.

6. 28 février

Leonardo DiCaprio triomphe aux Oscars

Après avoir été nommé à quatre reprises dans le passé, Leonardo DiCaprio remporte enfin le premier Oscar de sa carrière grâce à sa performance dans Le Revenant lors d’une cérémonie qui récompense aussi Spotlight comme le meilleur film de l’année.

7. 4 mars

Début des Échangistes

Les échangistes connaît un départ somme toute chaotique. L’entrée en ondes du nouveau talk-show de Pénélope McQuade produit par Éric Salvail ranime le débat entourant le mandat de Radio-Canada.

8. 17 mars

Pierre Hébert est «l’humoriste mystère»

Pierre Hébert fait grandement parler de lui avec la campagne de «l’humoriste mystère», qui lui permet de vendre 20 000 billets de son nouveau one man show en 48 heures.

9. 20 mars

Six prix pour La passion d’Augustine

Le drame La passion d’Augustine de la réalisatrice Léa Pool triomphe au Gala du cinéma québécois en remportant six prix dont celui du meilleur film.

Photo courtoisie

10. 29 mars

Une finale choquante

La quatrième saison d’Unité 9 prend fin de manière tragique avec l’apparent suicide de Marie Lamontagne (Guylaine Tremblay), ébranlant au passage 2 millions de téléspectateurs qui passeront les 5 prochains mois à poser la question suivante : «Est-elle morte?»

Photo Serge Lapointe

11. 4 avril

Décès de Rita Lafontaine

Rita Lafontaine rend l’âme à l’âge de 76 ans. La muse de Michel Tremblay, révélée dans Les Belles-Sœurs, a été très présente au petit écran dans les téléromans Cormoran, Le Retour et dans L’Auberge du Chien noir.

Photo courtoisie, OSA Images

12. 11 avril

Stéphanie St-Jean remporte La Voix

Après un parcours sans faute et l’interprétation de Ma chambre en finale, composée par Pierre Lapointe, Stéphanie St-Jean défie la Travismania et remporte La Voix, devant Travis Cormier, Yvan Pedneault et Noémie Lorzema.

13. 20 avril

Jeff Fillion congédié d’Énergie à Québec

Bell a montré la porte à l’animateur controversé Jeff Fillion, à la suite d’un tweet qui concernait le décès du fils d’Alexandre Taillefer. Il retrouvera un micro à CHOI Radio X au mois d’août.

14. 21 avril

Décès de Prince

La mort de Prince a pris tout le monde par surprise, au printemps. Le célèbre musicien, reconnu pour ses nombreux succès, dont Purple Rain, a succombé à une surdose de Fentanyl, un puissant antidouleur, à l’âge de 57 ans.

15. 23 avril

Beyoncé surprend avec Lemonade

Beyoncé crée la surprise en sortant son 6e album en secret, en pleine nuit. Un opus de 12 pièces qui s’est écoulé à 2,4 millions d’exemplaires dans le monde, et qui a récemment été sacré album de l’année 2016 par le US Weekly et le Guardian.

Photo AFP

16. 16 mai

Dieudonné en prestation virtuelle

Refoulé aux douanes canadiennes, le controversé humoriste Dieudonné donne tout de même un spectacle au public montréalais par le biais d’une diffusion web. Le reste de sa tournée québécoise est annulée.

17. 22 mai

Le Grand prix pour Xavier Dolan à Cannes

C’est la plus haute distinction jamais décernée à un cinéaste québécois au Festival de Cannes. Après avoir reçu des critiques mitigées de la presse, Juste la fin du monde, de Xavier Dolan, remporte le Grand prix. «Merci d’avoir ressenti l’émotion», lance-t-il au jury.

18. 24 mai

Le cancer de Gordon Downie

Une douche d’eau froide s’abat sur les amateurs du groupe rock canadien The Tragically Hip lorsqu’on apprend que le chanteur Gordon Downie souffre d’un cancer incurable. La formation part tout de même en tournée, qu’elle conclut par un concert émouvant dans sa ville natale de Kingston.

19. 1er juin

Antoine Bertrand est victime d’un infarctus

Antoine Bertrand se trouvait sur le plateau des Pays d’en haut lorsqu’il a ressenti les premiers signes de son infarctus. Opéré à l’Hôtel-Dieu, le comédien, qui se porte bien aujourd’hui, demeure très discret par rapport à l’événement.

20. 2 juin

Yannick Nézet-Séguin nommé directeur musical du MET

Yannick Nézet-Séguin, qui dirige également l’Orchestre métropolitain de Montréal, l’Orchestre de Philadelphie et l’Orchestre philharmonique de Rotterdam, a réalisé un rêve en devenant, à 41 ans, le troisième directeur musical du renommé Metropolitan Opera de New York.

21. 7 juin

Le retour de Harry Potter

Début de la très attendue pièce Harry Potter and the Cursed Child, à Londres, et lancement du livre qui l’accompagne. Plus tard, en novembre, le film Les animaux fantastiques prend l’affiche, au grand bonheur des fans.

Photo AFP

22. 16 juin

Cœur de pirate fait son coming out

La chanteuse Cœur de pirate fait son coming out, se déclarant queer. Quelques jours plus tard, l’interprète de Carry On s’affichait en couple avec Laura Jane Grace, chanteuse transgenre du groupe rock Against Me!.

Photo d'archives

23. 21 juin

Pierre Lalonde n’est plus

À quelques jours d’entendre à nouveau son succès C’est le temps des vacances, Pierre Lalonde s’éteint à l’âge de 75 ans. Le chanteur et animateur, qui était atteint par la maladie de Parkinson, a lancé 70 45 tours en carrière.

24. Juillet 2016

Les artistes unis contre Donald Trump

Katy Perry, Madonna, Adele, les Rolling Stones et même les successions de l’ex Beatles Georges Harrison et de Queen sont tous unis contre le futur président Donald Trump, en lui interdisant de jouer leurs chansons dans ses conventions.

25. 5 juillet

Décès d’André Montmorency

L’excentrique Christian de Chez Denise n’est plus. André Montmorency, qui souffrait de problèmes pulmonaires, décède à l’âge de 77 ans. Le comédien et metteur en scène avait aussi marqué l’imaginaire québécois avec le personnage de Friponneau dans l’émission jeunesse La Ribouldingue.

Photo Pierre-Paul Poulin

26. 20 juillet

Mike Ward perd son procès

Mike Ward est jugé coupable dans son procès face à Jérémy Gabriel et doit verser 42 000 $ au jeune homme et à sa mère. L’humoriste porte sa cause en appel.

27. 1er août

P.K. Subban fait ses adieux à Montréal

Quelques semaines après avoir été échangé aux Predators de Nashville, le joueur de hockey P.K. Subban anime avec brio son gala Just For Laughs, dans une sorte d’adieu à Montréal.

28. 23 août

André Melançon s’éteint à 74 ans

Le cinéma québécois perd un de ses monuments avec le décès du réalisateur et acteur André Melançon à qui on doit notamment le célèbre Conte pour tous La guerre des tuques.

29. 25 août

Le FFM à la dérive

Le 40e Festival des films du monde (FFM) débute dans le chaos et la tourmente alors qu’une dizaine d’employés ont quitté le navire deux jours avant la soirée d’ouverture.

30. 1er septembre

Première de Célibataires et nus Québec

Des candidats complètement nus qui tente de trouver l’amour en faisant du trampoline, par exemple: Célibataires et nus Québec, inspiré de Dating Naked aux États-Unis, est sans aucun doute l’émission qui a fait le plus jaser cette année.

Photo d'archives

31. 4 septembre

Fin tragique pour Bob Bissonnette

L’ex-hockeyeur devenu chanteur Roberto «Bob» Bissonnette perd la vie dans un écrasement d’hélicoptère survenu près de Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Le pilote est tué aussi alors que le président de l’équipe de baseball les Capitales de Québec s’en tire miraculeusement.

32. 13 septembre

Ricardo et les clichés français sur le Québec

Ricardo Larrivée se retrouve dans un reportage d’Elle France, qui comprend plusieurs clichés sur le Québec. Devant le tollé suscité par la publication, le magazine français présente ses excuses.

Photo Wenn

33. 20 septembre

Angelina Jolie demande le divorce de Brad Pitt

Onde de choc à Hollywood : le couple Brangelina n’est plus. Angelina Jolie demande le divorce de Brad Pitt après 12 années ensemble, citant des différends irréconciliables.

34. 3 octobre

Kim Kardashian est victime d’un cambriolage à Paris

Kim Kardashian est séquestrée à l’intérieur d’une luxueuse résidence parisienne par deux hommes déguisés en policiers. Ses attaquants repartent avec plus de 10 millions de dollars en bijoux, mais la star s’en tire saine et sauve.

35. 13 octobre

Bob Dylan remporte le prix Nobel de la littérature

C’est dans la controverse que le prix Nobel de la littérature a été remis à un musicien, cette année. Rappelons qu’il aura fallu attendre plusieurs jours avant d’avoir une réaction de la part de Dylan, qui a dit être «sans mot» face à cet honneur.

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

36. 30 octobre

La polémique Safia Nolin

À l’ADISQ, Safia Nolin est sévèrement critiquée en raison de sa tenue vestimentaire négligée quand elle va chercher son Félix de révélation de l’année. L’affaire fait grand bruit pendant plusieurs jours sur le web, au point où Nolin se plaint d’être victime d’intimidation.

37. 21 et 23 octobre

Charles Aznavour se produit au Centre Bell et au Centre Vidéotron

Du haut de ses 92 ans, la légende française impressionne. En forme et allumé, l’interprète de La bohème a profité de sa tournée nord-américaine pour présenter deux concerts dans la province.

38. 30 octobre

Leloup et Marie-Mai triomphent à l’ADISQ

Le public a parlé et il est demeuré fidèle à ses chouchous. Pour une deuxième année consécutive, Jean Leloup est sacré interprète masculin de l’année. Le pendant féminin de ce Félix revient à Marie-Mai, couronnée pour la cinquième fois de sa carrière dans cette catégorie.

39. 7 novembre

Décès de Leonard Cohen

C’est un grand poète, un artiste unique qui nous a quittés, début novembre. Celui qui a lancé son ultime album You Want It Darker, le 21 octobre, a été porté à son dernier repos à Montréal, où il est né.

40. 12 novembre

Le Bataclan renaît à Paris

Réouverture du Bataclan de Paris, qui avait été touché un an plus tôt par un attentat faisant 90 morts. Sting donne un concert acoustique devant des politiciens et quelques rescapés de la tragédie.

Photo Stevens LeBlanc

41. 15 novembre

Un grand du blues québécois nous quitte

Souffrant de problèmes cardiaques depuis plusieurs années, le bluesman Bob Walsh rend l’âme à quelques jours de son 69e anniversaire. Le chanteur et guitariste originaire de la Vieille Capitale foulait les scènes du Québec et de la France depuis 50 ans.

42. 18 novembre

Le retour inattendu d’Harmonium

Harmonium souligne le 40e anniversaire de L’Heptade avec une version remixée et rematricée de cet album mythique, un spectacle en noir et blanc filmé lors de cette tournée et une toute nouvelle chanson que le groupe n’avait jamais enregistrée.

43. 21 novembre

Kanye West est interné

En pleine crise psychotique, le rappeur américain Kanye West est hospitalisé de force à Los Angeles. Quelques jours plus tôt, il annulait les 22 dates restantes à sa tournée Saint Pablo, blâmant le stress et la fatigue.

Photo Ben Pelosse

44. 27 novembre

Charles Kardos remporte La Voix Junior

Après une saison riche en émotions, Charles Kardos, 13 ans, remporte la toute première édition de La Voix Junior. Issu de l’équipe d’Alex Nevsky, il a conquis le public en finale avec En chantant, une chanson de Michel Sardou.

45. 8 décembre

Adele est l’artiste de l’année selon Billboard

Adele reçoit le titre d’artiste de l’année par le magazine Billboard. Le plus récent album de la diva britannique, 25, s’est écoulé à plus de 9,1 millions d’exemplaires aux États-Unis.

46. 16 décembre

Les Bougon sont de retour

Plus de dix ans après la fin de la série télé, les Bougon, cette célèbre famille de petits magouilleurs, refont surface dans un film intitulé Votez Bougon dont le sujet est on ne peut plus actuel.

Photo d'archives

47. 21 décembre

Décès de Joanne Corneau, alias Corno

L’artiste peintre reconnue mondialement s’éteint à l’âge de 64 ans des suites d’un cancer de la gorge alors qu’elle se trouvait au Mexique afin d’y recevoir des soins. Ses tableaux grands formats de corps humains aux couleurs flamboyantes ont été maintes fois acclamés à travers le monde, notamment à Hong Kong, Paris, Londres, Venise, Monaco, Séoul et Dubaï.

48. 25 décembre

Décès de George Michael

Le chanteur est retrouvé mort dans son lit, le jour de Noël, par son conjoint. George Michael, que l’on a d’abord connu dans le duo Wham! serait décédé d’une crise cardiaque. Il avait 53 ans.

49. 27 décembre

Carrie Fisher s’éteint

Alors que Disney est en pleine promo pour son nouveau Rogue One: Une histoire de Star Wars, la célèbre interprète de la Princesse Leia est victime d’une crise cardiaque. Carrie Fisher était âgée de 60 ans.

50. L’année Céline

Céline Dion a mis son empreinte sur 2016

Artiste la plus médiatisée des 12 derniers mois au Québec selon Influence Communication, la chanteuse a défrayé la chronique à maintes reprises. Voici 10 dates qui ont marqué son année... et celle de tous ses admirateurs.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

L'année Céline en 10 dates

22 janvier

Funérailles de René Angélil

La basilique Notre-Dame accueille les funérailles nationales du gérant, auxquelles assistent Céline Dion et leurs trois enfants, René-Charles, Eddy et Nelson. La veille, la chanteuse avait passé des heures à serrer la main des centaines de personnes venues rendre un dernier hommage à René Angélil, exposé en chapelle ardente.

23 février

Retour sur scène à Las Vegas

Un mois après le décès de René Angélil, c’est avec beaucoup d’émotion qu’elle reprend sa résidence au Colosseum du Caesars Palace. Le moment le plus émouvant survient durant All By Myself. Submergée par l’émotion du titre après avoir épaté la galerie en atteignant LA fameuse note, la diva craque et s’avère incapable de terminer le morceau, essuyant ses larmes devant une ovation du public.

18 mai

Une première entrevue

TVA diffuse Céline maintenant, une émission spéciale dans laquelle la diva, encore fragile, se confie à Marie-Claude Barrette. Dans sa première entrevue depuis le décès de René Angélil, la reine de Las Vegas contrôle bien ses émotions. «Chaque soir, je dis “bonne nuit, mon amour, je t’aime”, je ferme les yeux et je suis vraiment en paix», révèle-t-elle devant 1 320 000 téléspectateurs.

22 mai

Les Billboard Music Awards

Après avoir interprété The Show Must Go On du groupe britannique Queen, Céline fond en larmes sur scène en recevant un prix hommage des mains de René-Charles. «Je suis désolée de pleurer, déclare-t-elle entre deux sanglots. Je veux être tellement forte pour ma famille et mes enfants... Je ne m’attendais pas à ça.»

20 juin

Première à Anvers

Elle entame sa tournée estivale à guichets fermés en Belgique. Ovationnée d’entrée de jeu sous les projecteurs du Sportpaleis d’Anvers, la chanteuse démontre un bel aplomb. Loin de Las Vegas, Céline en profite pour revisiter son vaste répertoire francophone, dont Qui peut vivre sans amour, Immensité, Pour que tu m’aimes encore, Terre, Ziggy et L’amour existe encore.

21 juillet

Le Tonight Show

Céline lâche son fou chez Jimmy Fallon au cœur d’un blitz de promotion à New York. L’interprète se prête au jeu des imitations du Tonight Show avec candeur, allant même jusqu’à tenter de «twerker» comme Rihanna. C’est toutefois sa parodie de Chandelier de Sia qui scie le public en deux.

31 juillet

Première à Montréal

C’est au Centre Bell de Montréal qu’elle amorce sa tournée au Québec. Le public lui réserve un accueil dithyrambique. Ses concerts en sol québécois enregistreront des recettes de plus de 26 millions $, selon Billboard.

26 août

Sortie du disque Encore un soir

Quatre ans après Sans attendre, Céline lance un nouvel album en français. Sans surprise, Encore un soir atteint la première position du palmarès canadien et enregistre le meilleur démarrage de 2016 en sol québécois.

8 octobre

1000e à Las Vegas

Elle franchit une marque importante en offrant sa 1000e représentation devant 4298 fans au Colosseum. La chouchoute du public termine son concert sous une pluie de confettis. Depuis qu’elle s’est installée au Caesars Palace en 2003, Céline s’est produite devant plus de 4 millions de spectateurs.

30 octobre

L’ADISQ

Céline assiste au gala de l’ADISQ pour la première fois depuis 2008. Elle tenait à être au rendez-vous pour accepter en mains propres le Félix honorifique posthume décerné à René Angélil. Sur scène, après avoir livré ses remerciements, elle reprend Avec le temps de Léo Ferré.