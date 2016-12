Bonne année grand....

Ça y est ! Nous y sommes presque encore une fois. Dans quelques heures nous tournerons la page sur l’année 2016 pour célébrer, du coup, l’arrivée de la nouvelle année.

L’heure est au bilan et aux souhaits habituels. Je vous offre personnellement, ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix afin que 2017 soit une année exceptionnelle à tous les points de vue.

Laissez-moi aussi offrir mes plus plates excuses à tous et celles qui m’ont fait parvenir, en cours d’année, des communiqués, photos d’événements et d’anniversaires de mariage qui n’ont pas été publiés dans ma page. Sachez que ce n’était pas de la mauvaise volonté de ma part mais plutôt un manque d’espace qui m’a empêché de satisfaire vos nombreuses demandes.

Attendre l’an prochain

Photo courtoisie

Carmen Hamel (photo) célèbre aujourd’hui, 31 décembre 2016, son 85e anniversaire de naissance alors son conjoint Alphonse Laplante (photo), devra attendre en 2017, c’est à dire demain, 1er janvier, pour fêter ses 91 ans. Le couple, toujours en pleine forme et qui a deux enfants, habite à la Résidence Ste Geneviève à Neuchâtel (Québec).

Jeune personnalité d’affaires

Photo courtoisie

La Jeune chambre de commerce de Québec a décerné récemment le prix de la Jeune personnalité d’affaires de la catégorie «Services professionnels» à Isabelle Lechasseur (photo), présidente d’Harfang Santé et du Réseau Infirmia. Cette infirmière clinicienne a fondé, en 2011, Harfang Santé, une agence de placement de personnel en santé et de soins à domicile qui compte aujourd’hui 150 employés. Elle a ensuite co-fondé, en 2014, Infirmia, le premier réseau de cliniques et de services infirmiers au Québec.

Boutin chez Picardie

Photo courtoisie

Ginette Larochelle et Philippe Deslauriers, copropriétaires de Picardie Délices et Boulangerie, l’épicerie-traiteur de l’avenue Maguire, m’annonce la venue du chef Éric Boutin qui s’est récemment joint au chef pâtissier François Gagnon et à l’équipe en cuisine. Ayant entre autres dirigé la cuisine du Café du Monde, Éric Boutin améliorera l’offre actuelle de Picardie, tout en y amenant plusieurs nouveautés et en développant de nouveaux produits. Sur la photo, de gauche à droite: Ginette Larochelle, copropriétaire; Éric Boutin, chef cuisinier; François Gagnon, chef pâtissier et Philippe Deslauriers, copropriétaire.

Marie-Mai chez Charlotte et Charlie

Photo courtoisie

De passage à Québec dans le contexte du spectacle de La Voix Junior au Centre Vidéotron le 11 décembre dernier, Marie-Mai, auteur-compositrice-interprète, s’est arrêtée chez Charlotte et Charlie, au 1751, rue du Marais à Québec, pour une séance de magasinage VIP. La visite a duré plus de deux heures et Marie-Mai a pu faire l'achat de plusieurs autres produits et accessoires pour être fin prête pour l’arrivée de son bébé attendu en début 2017. Sur la photo, la propriétaire de Charlotte et Charlie, Andréanne Simard, et Marie-Mai.

Anniversaires

Photo courtoisie

Véronique Cloutier (photo), animatrice (radio-télévision) et comédienne, 42 ans... Paul Gillis, joueur de hockey de la LNH (1982-93: Nordiques, Blackhawks, Whalers), avec les Nordiques de 1982 à 1991, 53 ans... Val Kilmer, acteur américain (Top Gun, Batman Forever), 57 ans... Ben Kingsley, acteur (La liste de Schindler) oscar du meilleur acteur en 1983 (Gandhi) 73 ans... Sir Anthony Hopkins, acteur de théâtre et de cinéma. Oscar du meilleur acteur en 1992 (Le Silence des Agneaux) 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 31 décembre 2015. Natalie Cole (photo), 65 ans, chanteuse américaine de 2013... 2012. Richard Labonté, 55 ans, président de l’Association des golfeurs professionnels du Québec (AGP)... 2012. Jovette Marchessault, 74 ans, écrivaine, sculpteure, peintre et féministe... 2010. Marc Brière, 81 ans, avocat et essayiste québécois... 2009. Maurice Dupras, 86 ans, ancien député fédéral de Labelle, au Québec, de 1970 à 1984... 1985. Ricky Nelson, 45 ans, une des premières idoles des teenagers américains... 1968. Wilfrid Hamel, 73 ans, maire de Québec de 1953 à 1965.