Bonne année tout le monde

J’ai comme le feeling que nous sommes plusieurs à être heureux de tourner la page sur l’année 2016. De mon côté, même si elle fut comblée de bons moments, les 12 derniers mois étaient tout de même accompagnés d’une certaine lourdeur. Au travers des beaux jours, le nuage gris n’était jamais bien loin.

Avec tout ce qui s’est passé dans la dernière année, je me suis remis à lire tous les livres de prophéties pour savoir si le jugement dernier était imminent. J’espère que non, car même si j’ai nettoyé ma vie, c’est clair qu’il me reste une couple de toiles d’araignée quelque part.

Donc, considérant que 2017 ne peut pas être pire que 2016... En fait oui, tout pourrait sauter, mais ne soyons pas dramatiques. Qu’est-ce qu’on peut se souhaiter pour la nouvelle année? Je ne vais pas y aller du classique: santé, amour, argent. Tout le monde se le souhaite et c’est souvent plus par réflexe que par sincérité. Malheureusement, c’est certain qu’en 2017 certains vont tomber malades, d’autres vont se séparer ou encore manquer de cash à un moment donné.

Rester positif

Donc, voici mon premier vœu: peu importe ce qui t’arrive, reste positif. Facile, tu vas dire, ça frôle même le biscuit chinois. Alors, approfondissons...

Si tu es malade, regarde ce que tu peux changer dans tes habitudes de vie. Je ne parle pas juste de bouffe ou d’un manque d’exercice. Quoique ce dernier est souvent la source de bien des bobos. De se dire: «Oui mais j’ai pas le temps de faire du sport», c’est l’équivalent de se dire: «J’ai pas le temps de m’aimer». Et si c’est à cause de ton horaire de famille, voici ma suggestion: bouge en famille. Ça rapproche et tout le monde en bénéficiera.

Commence par aller faire une marche après le souper, et, ensuite, je te garantis que d’autres activités vont s’ajouter. Si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que t’es une machine à excuses. Règle ça!

Certaines maladies sont incontrôlables, mais dans bien des cas, ça part de la tête. Ce n’est pas juste moi qui le dis, il y a plusieurs médecins qui affirment voir une différence entre les gens qui pensent «positif» et ceux qui alimentent leurs malheurs.

Pour ce qui est de l’amour, si tu as de la difficulté à trouver l’âme sœur, pas besoin de chercher longtemps, c’est toi le problème! Chaque relation est un miroir de tes problèmes. Prends le temps d’analyser la redondance du genre de personnes que tu rencontres, tu vas vite voir où se trouve la source de tes problèmes.

La gaffe majeure que l’on fait, c’est de s’attendre à ce que quelqu’un d’autre nous aime. Erreur! Commence par t’aimer toi-même, pour vrai, et tu seras surpris de voir qui va entrer dans ta vie.

Poursuivre ses rêves

Il reste l’argent. Clairement, plusieurs personnes aimeraient en avoir plus. La question importante, c’est: est-ce que tu fais vraiment ce que tu voulais faire dans la vie? Arrête d’envier les autres qui réussissent et demande-toi ce que tu aurais pu faire de différent. Une fois que tu auras la réponse, botte-toi le cul pour recommencer à poursuivre tes rêves.

Je vous entends dire: «Facile à dire, mais pas facile à faire». C’est là que vous vous trompez. Quand tu arrêtes de t’inventer des excuses et des fausses défaites, quand tu arrêtes de croire que tu es né pour un petit pain, les choses changent rapidement. Le bonheur attend tout le monde, à toi de décider si tu veux vraiment y goûter.

Sur ce... bon 2017 tout le monde!