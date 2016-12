Bonne bouffe et soleil à profusion en Jamaïque

MONTEGO BAY, Jamaïque | Mieux connue pour Bob Marley, Usain Bolt et la culture rastafari, la Jamaïque éblouit avec son paysage montagneux au bord de la mer, ses habitants accueillants et... sa cuisine «jerk» exception­nelle (même dans les tout-inclus)!

«Les résidents de Montego Bay sont les personnes les plus gentilles de la Jamaïque­­. Les Jamaïcains l’appellent “la ville amicale” parce que tout le monde y est accueillant. Tout est tranquille, en Jamaïque­­ et je crois que c’est ce que les touristes apprécient le plus», dit notre chauffeur Alwyn en route vers l’hôtel Iberostar­­ Rose Hall Beach & Spa Resort.

Impossible de ne pas être ébloui par la beauté de la petite île des Caraïbes dès l’arrivée­­ à l’aéroport de Montego Bay, deuxième ville du pays en importance. Les pistes d’atterrissage sont si proches de l’eau qu’on est tenté de se diriger vers la mer plutôt que vers le terminal en sortant de l’avion!

Bien manger, une nécessité

Si certaines destinations des Caraïbes et de l’Amérique latine sont connues pour leurs bas prix et leur nourriture de qualité variable, bien manger fait partie de la culture­­ jamaïcaine.

Cela se retrouve dans chaque repas servi dans la panoplie de restaurants et buffets des trois hôtels tout-inclus Iberostar de l’île.

«La gastronomie est importante pour les Jamaïcains et elle l’est pour nous aussi. Notre peuple est coloré, vibrant et joyeux. Il faut que notre nourriture le reflète, donc on aime la cuisine goûteuse, aromatique et qui a une touche locale», explique la directrice du marketing de l’hôtel, Tamika Higgins­­-Baker.

Cette appréciation de la nourriture par Iberostar est bien illustrée par les soirées Chef en tour de la chaîne d’hôtels, où l’entreprise invite des chefs ayant une ou deux étoiles Michelin à visiter un de leurs sites pour une soirée gastronomique.

Soulignons que la cuisine «jerk» à base d’épices originaires de la Jamaïque, comme le allspice (piment de la Jamaïque) et les piments scotch bonnet, vaut à elle seule le détour au pays de Bob Marley.

Or, le bon goût a un prix et les voyageurs doivent être prêts à débourser un peu plus comparativement à Cuba ou à la République dominicaine pour une semaine paradisiaque en Jamaïque, admet-elle.

Le site d’Iberostar est divisé en trois hôtels­­ tout-inclus, soit le Rose Hall Beach, le Rose Hall Suites et le Grand Hotel Rose Hall. Il est généralement prudent de prévoir près de 1500 $ par personne pour une semaine au Beach et au moins 2400 $ pour une semaine dans le luxueux Grand Rose Hall.

Un pays plein de surprises

Saviez-vous que la Jamaïque est la première île qui fut visitée par Christophe Colomb­­ en 1494? Il est d’ailleurs facile (et gratuit) de visiter le lieu de son arrivée. Mais ne faites pas l’erreur de dire qu’il a découvert la Jamaïque! Soulignons qu’avec l’arrivée de Colomb est arrivé l’esclavage...

La Jamaïque est également synonyme de rhum, notamment grâce à la célèbre distillerie Appleton Estates. Les bars à rhum ne sont pas difficiles à trouver: il y en a un à côté de chaque église sur l’île! Or, à l’exception du Vatican, la Jamaï­que est le pays où il y a le plus d’églises au kilomètre carré au monde. Il est donc facile de goûter à toutes les variétés de cet alcool à base de sucre qui fait le bonheur des résidents.

Mer et Montagne

Les voyageurs qui préfèrent nager dans la mer ou se perdre en montagne trouveront également leur compte en Jamaï­que.

Outre la simple baignade, les hôtels Iberostar­­ offrent une panoplie d’activités marines, comme des cours de plongée sous-marine et la location d’équipement motorisé ou non.

Mais les vrais aventuriers voudront également quitter l’hôtel et visiter l’une des nombreuses fermes ou plantations de sucre qui dominent les montagnes jamaïcaines­­.

Pour ceux qui sont prêts à faire quelques heures de voiture, une excursion sur la célèbre Blue Mountain est indispensable­­ pour profiter du plus beau coucher de soleil des Caraïbes (selon les résidents!).

Tant qu’à y être, pourquoi ne pas en profiter pour s’acheter un sac ou deux du fameux café en provenance de la montagne, qui est parmi les plus chers du monde à l’étranger? Un autre délice purement­­ jamaïcain à ne pas manquer.

Iberostar Montego Bay Resorts

Un complexe de trois hôtels

Rose Hall Beach: Pour les familles­­ avec jeunes enfants

366 chambres, dont 32 suites juniors, et 4 suites présidentielles

2 piscines

1 buffet et 3 restaurants

5 bars

Zone de jeu pour les enfants

Coût moyen pour un séjour de 7 jours pour deux personnes: 2954 $

Rose Hall Suites: Pour familles et couples

319 suites et 2 suites présidentielles

4 piscines

1 buffet et 4 restaurants

5 bars

Parc aquatique pour enfants

Service aux chambres 24 h/24

Coût moyen pour un séjour de 7 jours pour deux personnes: 4513 $

Grand Hotel Rose Hall: Adultes seulement

295 suites identiques et 2 suites présidentielles

Service de concierge et de majordome inclus

Service aux chambres 24 h/24 et deux nettoyages quotidiens inclus

4 piscines

4 bars

1 buffet international et 5 restaurants avec spécialités différentes

Spa

Coût moyen pour un séjour de 7 jours pour deux personnes: 4796 $

Ce voyage a été rendu possible grâce à Iberostar

Des endroits à ne pas manquer

Ocho rios

La petite ville d’Ocho rios (huit riviè­res) est devenue un arrêt incontournable pour les touristes qui cherchent des activités à l’extérieur de leur hôtel.

Ceux qui ont toujours rêvé de nager avec les dauphins seront comblés en visi­tant Dolphin Cove. Les voyageurs plus téméraires pourront même prendre leur courage à deux mains et faire une petite baignade avec des requins sous la surveillance d’entraîneurs attentifs. (À partir de 49 $ US)

Les amateurs de sensations fortes pourront également essayer les tyroliennes de Mystic Mountain, qui font plus de 100 mètres de long et qui mènent les voyageurs d’un pic à l’autre. (110 $ US)

Zimbali retreat

Les voyageurs à la recherche d’une destination paisible seront comblés en visitant la retraite gastronomique Zimbali Retreat.

Niché dans les montagnes, ce petit site composé de cinq petites cabanes et des centaines d’acres de terre propose aux visiteurs de découvrir une ferme complètement autonome fondée par un Américain et sa femme jamaïcaine il y a 10 ans.

Les amateurs de grande gastronomie pourront ensuite se délecter d’un incroyable repas à trois services préparé uniquement avec les produits provenant de la ferme par la propriétaire.

Scotchies

Un voyage en Jamaïque passe obligatoirement par une visite au restaurant Scotchies. Ce petit établissement est de loin le favori des Jamaïcains pour le poulet et le porc jerk, et sa réputation n’est pas surfaite.

Préparé à l’ancienne méthode, soit fumé avec du bois de sweetwood ou de pimento, et recouvert d’une tôle d’aluminium, un repas complet de porc et de poulet vous coûtera à peine 15 $ CAN et vous fera regretter de devoir rentrer au Québec.