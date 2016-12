«C’est une question de fierté» – Jussi Ahokas

En préparant sa valise, Jussi Ahokas n’avait jamais prévu insérer une paire de patins entre deux cotons ouatés. Heureusement qu’un membre de l’organisation du Canadien chaussait la même pointure que lui.

En milieu de soirée vendredi, Ahokas a reçu un appel qu’il ne s’attendait pas à recevoir au Championnat du monde junior.

À la suite de l’exclusion des champions en titre de la ronde éliminatoire, l’entraîneur-chef Jukka Rautakorpi et ses trois adjoints ont reçu à l’avance leur billet de retour pour la Finlande.

Les dirigeants de l’équipe finlandaise des moins de 20 ans ont contacté Ahokas pour l’informer du grand ménage et de sa nomination hâtive.

«J’avais déjà nommé entraîneur-chef de l’équipe des moins de 20 ans pour l’an prochain, a expliqué Ahokas samedi matin après l’entraînement des siens. J’étais ici en tant qu’observateur. J’ai vu tous les matchs de la Finlande à Montréal et je voulais avoir une bonne idée des joueurs de l’équipe nationale en préparation pour l’année prochaine.»

Jouer avec plus d’énergie

Ahokas a peut-être affronté la musique en répondant aux questions des journalistes, mais il s’est montré plutôt évasif sur les circonstances entourant sa nomination.

«Je ne veux pas commenter davantage ce qui s’est passé, a-t-il dit. Mais c’est toujours dommage quand un entraîneur est renvoyé. Personne n’aime arriver dans une telle situation. Le meilleur scénario aurait été que l’équipe joue bien et que je reprenne le flambeau par la suite. Mais ce n’est pas le cas.»

Issu du programme de développement national, Ahokas a mené la Finlande aux grands honneurs au Championnat mondial des moins de 18 ans en avril dernier, à Grand Forks, au Dakota du Nord. Il connaît donc bien les «nouveaux» joueurs qu’il a sous la main.

«La plupart des joueurs que j’avais sous ma gouverne avec les moins de 18 ans sont présents avec l’équipe, a-t-il indiqué. Je leur ai dit que nous devions être forts ensemble et soutirer le maximum de nos capacités.»

Ahokas sera accompagné derrière le banc par l’entraîneur-chef de la formation finlandaise des moins de 17 ans, qui était présent comme analyste vidéo, et l’entraîneur des gardiens, qui devait déjà revenir avec l’équipe U20 l’an prochain.

Pas question pour lui de montrer qui que ce soit du doigt.

«J’ai eu des rencontres individuelles avec les joueurs hier [vendredi], a-t-il poursuivi. Nous avons fait le point sur ce qui s’est passé et nous avons révisé notre plan de match en prévision du duel contre la Suisse.

«Mon travail est de soutirer le meilleur des joueurs. Je leur ai dit que c’est une chance de se renouveler en tant qu’équipe. Nous devons être plus actifs et avoir plus d’énergie sur la patinoire.»

Une question de fierté

Échanger l’étiquette de champion en titre pour celle de participant à la ronde de relégation, c’est ce qu’on appelle une déroute. Et Ahokas compte bien sauver l’honneur de son pays... pour ce qu’il en reste.

«C’est une question de fierté, a reconnu l’homme de 36 ans. En Finlande, nous devons toujours prouver notre valeur, et particulièrement cette équipe. Nous devons jouer du hockey de haut niveau.

«C’est une situation gênante pour le hockey en Finlande, a-t-il enchainé. Nous devons aller de l’avant et remporter nos trois prochains matchs.»

Les porte-couleurs du royaume de Suomi n’ont d’ailleurs pas été ménagés par la presse finlandaise depuis le début du tournoi.

«Le hockey est très important en Finlande. C’est ce qui est décevant, car comme au Canada, si nos joueurs ne connaissent pas du succès, ils vivent la même chasse aux sorcières», a conclu Ahokas.