Coups de cœur et autres douceurs

Avec cette année 2016 qui s’achève, nous vous offrons nos meilleurs vœux, et que l’année 2017 soit certainement plus réjouissante. Comme le veut la coutume, nous avons dressé une petite liste de ceux et celle qui ont marqué par leur talent. Et pourquoi, ne pas offrir un billet de concert en guise d’étrennes ? À tous et à toutes, merci d’être là chaque semaine pour encourager votre journal.

Il aurait été impensable de faire un bilan musical de l’année, sans mentionner la disparition du roi de la batterie :Guy Nadon, ainsi que du généreux homme de blues : Bob Walsh. Si un petit cadeau vous tente, After the Storm reste un touchant testament. Parmi nos coups de cœur, nous levons notre chapeau à la pianiste et chef d’orchestre Lorraine Desmarais. Avec Danses, Danzas, Dances, elle a donné des couleurs incendiaires avec sa formation de corsaires montréalais. Caracolant en tête des ventes, la chanteuse Emilie-Claire Barlow nous a offert un très beau voyage avec A Clear Day, tandis que le trompettiste Jacques Kuba- Séguin puisait dans ses racines dans le cadre de Litania Projekt, entouré du Quator Bozzini. Suzanne Arioli, douce reine du swing bon enfant a enchanté plus d’un admirateur avec Spring, tout comme, le duo de pianistes John Roney/Matt Herskowitz qui se faisaient Caméléons. Les pianistes Florence. K, Oliver Jones et Lorraine Desmarais ont donné leur appui pour une bonne cause, avec Doux moments pour Philou. Nous terminerons par une trouvaille, soit le concert du trompettiste Dizzy Gillespie en 1980 : Dizzy and Friends. Un moment historique qui s’est tenu à la salle Wilfrid-Pelletier.