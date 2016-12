Dans une galaxie près de chez vous

Je sais qu’on en a beaucoup parlé et que même Steven Blaney y a fait allusion, mais je veux quand même revenir sur le sujet, car pour moi, c’est l’un des faits les plus aberrants de l’année qui s’achève aujourd’hui.

Justin Trudeau a pris trois jours pour commenter l’attentat de Berlin, mais quatre heures pour commenter la mort de Carrie Fisher.

Pensez à ça, deux minutes.

LA FARCE EST AVEC LUI

Dans le coin droit, un attentat islamiste qui frappe l’une des plus grandes capitales au monde et qui aura un impact majeur sur tout le continent européen, poussant certains politiciens à rouvrir le dossier

ô combien délicat de l’immigration.

Dans le coin gauche, la mort de l’interprète de la Princesse Leia.

Quel dossier interpelle le plus notre premier ministre?

Le second.

Que voulez-vous, on est Monsieur Selfie ou bedon on l’est pas. Entre people, on se tient les coudes.

Quand on vit au pays des licornes et des dragons, la mort d’une princesse intergalactique est une nouvelle d’importance capitale.

Il faut réfléchir à la suite des choses. Qui enverra-t-on aux obsèques? Le ministre des Arcs-en-ciel ou l’ambassadeur de la planète Krypton?

Et qu’est-ce que Sophie portera? Un masque de Yoda? Le kit sexy que la Princesse portait dans Le retour du Jedi, quand elle était prisonnière du terrible Jabba the Hutt?

Décisions, décisions...

JUSTIN MAL À L’AISE

On rit, mais c’est triste à pleurer.

Indigne d’un politicien, quel que soit son rang, fût-il conseiller municipal de Saint-Cyrille-de-Wendover.

Alors, imaginez quand vous êtes premier ministre du Canada...

La question quiz, maintenant. Pourquoi diantre notre valeureux PM a-t-il attendu aussi longtemps pour commenter – du bout des lèvres, par un simple tweet – l’attentat à Berlin?

Ma théorie: parce que toute cette histoire le mettait mal à l’aise. Notre Justin national savait que ce drame allait pousser des gens à remettre en question le bien-fondé de la politique d’immigration d’Angela Merkel.

Donc, par association, la sienne.

Certes, nous devons accueillir des réfugiés. Mais fallait-il le faire avec autant d’empressement?

Comme l’écrivait le député français Guillaume Larrivée dans Le Figaro: «Prétendre accueillir des centaines de milliers de ressortissants étrangers sans aucun contrôle d'identité fiable, sans garantie de sécurité, est une folie qui accélère l'importation, sur notre sol, de l'hyperviolence djihadiste.»

DES QU­ESTIONS DÉLICATES

En acceptant autant de réfugiés dans son pays (plus d’un million en un an!), Angela Merkel a, malgré elle, lancé un message aux passeurs et aux trafiquants: «Venez, les portes de l’Europe sont grandes ouvertes!»

En 2015, l'Europe a enregistré 1,8 million de franchissements illégaux de ses frontières extérieures. Lors des 10 premiers mois de 2016, 332 492 entrées clandestines ont été répertoriées sur le territoire européen.

C’est énorme.

Vous direz que l’Europe n’est pas le Canada. Qu’ici, les choses se sont faites autrement. Qu’on a surtout reçu des familles, des enfants.

Vous avez raison.

Reste qu’on est quand même en droit de se poser des questions. Ces gens ont-ils tous passé un contrôle de sécurité béton?

Mais ces questions, Justin Kumbaya ne veut pas qu’on se les pose.

Voilà pourquoi il préfère parler de Star Wars...