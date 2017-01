En chemin vers 2017... Enfin!

2016 - mauvaise année s'il en est une, tu peux partir, on ne te retiendra pas! Cet ordre, on ne peut le nier, est partagé avec une rare unanimité.

Sur la planète, le pot-pourri politique est en effet plutôt nauséabond - attentats terroristes, montée de l’extrême-droite, pilonnage sanglant d’Alep, etc., etc, etc...

Comme si nous étions éternellement protégés des pires calamités, au Québec et au Canada, l’année a plutôt été marquée par ce qui semble vouloir s’installer comme une nouvelle routine.

Même s’il perd quelques plumes, Justin Trudeau caracole encore et toujours au sommet des sondages. 2017 marquant le 150e anniversaire du Canada, le premier ministre en récoltera aussi de nombreuses occasions d’occuper les devants de la scène politique au pays.

Face à lui, le NPD, les conservateurs et les bloquistes se cherchent tous un chef...

Pour ou contre, les projets de pipelines prennent peu à peu leur envol.

La seule véritable inconnue : malgré l’approche non-conflictuelle de Justin Trudeau face au prochain président des États-Unis, de quoi sera vraiment faite la relation politique entre le premier ministre canadien et Donald Trump? Mystère et boule de gomme...

Au Québec, 2017 sera une année pré-électorale. Désolée pour l'euphémisme, mais les principaux partis y joueront chacun leur va-tout.

Par tous les moyens possibles, Philippe Couillard et les libéraux chercheront à faire oublier aux électeurs les deux dernières années d’austérité et le retour constant des scandales de l’ère Charest. Un peu comme si le tout n’était qu’un mauvais rêve...

Jean-François Lisée et François Legault mettront le paquet pour tenter de convaincre l’électorat francophone non seulement de la possibilité de défaire les libéraux en 2018, mais surtout, pour le faire, d’amener aussi ces électeurs à opérer peu à peu un choix «stratégique» entre le PQ et le CAQ. Vaste programme...

Chez Québec solidaire, possible ou pas, une convergence électorale avec le PQ et Option nationale fera certes partie d’une grande réflexion. Tout comme l’avenir de ses deux piliers – Amir Khadir et Françoise David.

Seront-ils ou non du prochain rendez-vous électoral? S’ils ne le sont pas, la députée Manon Massé – une des révélations politiques de l’année -, sera sûrement appelée à jouer un rôle encore plus important au sein de QS.

***

Sur ce – et parce qu’il n’y a pas que la politique dans la vie -, permettez-moi de vous remercier pour le privilège renouvelé que vous m’accordez en ces pages.

À toutes et à tous, je vous souhaite une nouvelle année qui vous sera généreuse et saura vous garder bien en santé et entourés d’amour.

Nos grands-mères avaient bien raison de nous le dire : avec la santé, tout le reste devient possible...

On se revoit en 2017!