Greenery: Retour à la nature en 2017

Le verdict est tombé, la prochaine année sera verte. Le Pantone Color Institute a choisi la couleur Greenery comme la teinte des douze prochains mois. « Si Serenity et Rose Quartz, couleurs Pantone de l’année 2016, venaient exprimer le besoin d’harmonie dans un monde chaotique, Greenery émerge en 2017 pour nous offrir l’espoir auquel nous aspirons tous dans un paysage sociopolitique tourmenté. Satisfaisant notre désir croissant d’unité, régénération et revitalisation, Greenery symbolise cette reconnexion que nous recherchons avec la nature, avec autrui et avec un objectif plus grand » analyse Leatrice Eiseman, directrice exécutive du Pantone Color Institute. C’est une verdure luxuriante qui risque d’abonder de toute part ce printemps. Gardez l’œil ouvert et voyez comment le courant prend naissance.

L’actrice Yara Shahidi a adopté littéralement adopté le courant en enfilant une tenue Stella McCartney couverte d’un imprimé de nature.

L’enseigne Victoria’s Secret a suivi la tendance en proposant un modèle sarcelle porté par Kate Grigorieva lors de son défilé annuel présenté à Paris.

Certaines ont craqué pour les teintes les plus vives, tandis que d’autres ont préféré des nuances moins vibrantes. La mannequin Adwoa Aboah et la comédienne Naomie Harris ont vivifié les tapis rouges alors que l’une s’est glissée dans une volumineuse robe fluo et l’autre dans un motif floral printanier de Rosie Assoulin. Zoey Deutch démontrait une jolie façon de porter un pull de laine pour une occasion.

Pour ceux et celles qui auraient sauté à pieds joints l’an passé dans le courant kaki-militariste, vous aurez le plaisir d’être encore dans le coup avec vos pièces. Voyez Ashley Benson et Drake qui arboraient fièrement la teinte.

Velours soyeux pour Adriana Lima et satin scintillant pour Solange Knowles, le vert devient la teinte en vogue pour une soirée.

Greenery se découpe bien du noir comme le démontrent bien les créations de Balmain et Elie Saab portées respectivement par Allison Williams et Jessica Biel.

Gillian Jacobs adoptait la teinte de l’année en accent. Tel un jardin, l’ourlet vert de sa création Delpozo rehaussait les fleurs bleutées qui parsemaient la robe.