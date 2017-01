Incendie à Charlesbourg: une trentaine de logements évacués

QUÉBEC – Un incendie dans un édifice à logements a provoqué l’évacuation de dizaines de résidents, dans Charlesbourg, à Québec, samedi.

Les pompiers ont été appelés vers 12 h 30 pour un feu ayant pris naissance au sous-sol de l’édifice abritant une trentaine de logements. L’incendie s’est ensuite propagé aux étages. Selon le service incendie de la ville de Québec, tous les logements de cet édifice du boulevard Mathieu ont dû être évacués.

Une quarantaine de pompiers ont été appelés et vers 14 h, l’incendie était maîtrisé. Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) est intervenu en assistance.

Les évacués ont été pris en charge par la Croix Rouge. Ils devaient être en mesure de rentrer chez eux avant la fin de la soirée, à l’exception des résidents de deux logements qui ont été particulièrement endommagés par le feu.

Les causes de l’incendie n’étaient toujours pas connues samedi soir. Mais la thèse d’une cause criminelle était étudiée. Des enquêteurs des crimes majeurs du SPVQ, accompagnés du Service d’identité judiciaire ont ouvert une enquête déterminer les causes et circonstances de l’incendie.