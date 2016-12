Le Canada remporte la Coupe Spengler

La formation canadienne a remporté la Coupe Spengler, samedi, grâce à un gain de 5-2 face au HC Lugano au cours de la finale présentée à Davos, en Suisse.

L’attaquant Nick Spaling a mené la charge pour les vainqueurs grâce à trois points, dont un but. Andrew Ebbett et Cory Emmerton ont obtenu un but et une aide chacun. Les autres filets des Canadiens ont été inscrits par Marc-Antoine Pouliot et Chay Genoway.

La réplique de l’équipe suisse est venue du bâton de Dario Bürgler, qui a réalisé un doublé. L’ancien défenseur du Canadien de Montréal James Wisniewski a ajouté une aide, mais a écopé de deux punitions mineures. Le Québécois Maxim Lapierre a visité le cachot une fois.

L’espoir du Tricolore Zachary Fucale a été brillant en repoussant 40 des 42 lancers dirigés vers lui. Son vis-à-vis Elvis Merzlikins a été déjoué à quatre occasions, sur 36 tirs, avant d’être remplacé par Stefan Müller.

Le Canada a donc conservé son titre acquis en 2015 aux dépens de ses rivaux du jour.