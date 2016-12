Les faits marquants de l’année

Étoile du match

Après avoir cédé sa place à deux reprises, d'abord comme candidate à la chefferie puis comme chef de l'opposition en 2013, la conseillère Anne Guérette est parvenue à remporter la course à la chefferie de Démocratie Québec. Une victoire méritée, à défaut d'être éclatante. Son marathon continuera en 2017, avec la campagne électorale pendant laquelle elle devra s'imposer et se montrer rassembleuse.

Au banc des punitions

La présidente du conseil municipal Geneviève Hamelin (ci-bas) a reproché plusieurs fois aux conseillers de l'opposition de poser trop de questions pendant les pléniers sur le budget et le programme triennal d'immobilisations (PTI) de la Ville de Québec. «Vous avez accès à ces gens-là à tous les jours», leur a-t-elle dit. Je regrette, mais que les questions plaisent ou non, c'est précisément pour ce faire qu'ont lieu les pléniers sur des sujets aussi importants que le budget et le PTI.

Joueur le plus utile

Je serais embêtée de vous dire qui a été le joueur le plus utile parmi les 17 conseillers du maire Labeaume cette année. Depuis les dernières élections, le maire a laissé très peu de place à ses conseillers, y compris aux membres du comité exécutif. Cette réalité a été particulièrement frappante cette année. Je serais curieuse d'ailleurs de faire un sondage à savoir quel pourcentage de citoyens connaissent les noms des conseillers membres de l'exécutif de la Ville de Québec.

Coup de cœur

Lévis inaugure, par une belle journée de juillet, la fontaine du Quai Paquet, plus haute du genre au Canada grâce à 48 jets qui s'élèvent jusqu'à neuf mètres. De cet endroit, les visiteurs et résidants peuvent profiter d'une vue imprenable tantôt sur Québec, le Château Frontenac, les ponts, l'île d'Orléans et la chute Montmorency.

Coup de circuit

Le maire de Québec est parvenu à réunir les fonds pour concrétiser son tout premier engagement électoral, soit le Centre de glaces de 68 M$. Le projet, qui sera financé à parts égales entre le fédéral, Québec et la Ville, comprendra deux patinoires et un anneau couvert, et ouvrira ses portes en 2019 ou en 2020. On calcule que le Centre accueillera autour de 250 000 personnes chaque année.

Coup de théâtre

Après s'être opposé bec et ongles à des baisses de taxes, et avoir maintenu les hausses selon l'inflation, le maire Labeaume annonce un gel des taxes municipales pour deux ans, et même de légères baisses pour 2017, qui s'avère comme par hasard une année électorale.

Coup bas

Le chef de l'opposition à l'hôtel de ville de Québec, Paul Shoiry, laisse entendre, lors d'un point de presse précédant la séance du conseil municipal de Québec, que le maire Labeaume était ivre lors d'une sortie virulente contre les chauffeurs de taxi venus en nombre insuffisant après le spectacle de Céline Dion au Centre Vidéotron. M. Shoiry s'est excusé rapidement dès le début du conseil municipal.

Le virage à 180 degrés

Après avoir annoncé l'interdiction pure et simple des pitbulls à Québec, ce qui lui a attiré de virulentes critiques, le maire Régis Labeaume recule et affirme qu'il attendra plutôt le projet de loi du gouvernement du Québec.

Déception

L'administration Labeaume a failli à la tâche dans sa gestion du déneigement, qui s'avère un service de proximité de base dans une ville. Depuis des années, on nous promet des changements et même des révolutions, que tout sera mieux la prochaine fois, et ça a été encore une fois la catastrophe en cette fin d'année 2016 lors des premières tempêtes. Jonatan Julien, vice-président du comité exécutif, a fourni des explications peu convaincantes pour tenter de calmer le jeu, en décembre. Il serait temps d'obtenir des résultats en 2017.

Coup d'épée dans l'eau

Farouchement opposé à une candidature olympique, le maire Régis Labeaume annonce contre toute attente qu'il ouvre à la porte pour Québec en 2026. Il se rend à Lausanne pour rencontrer le président du Comité international olympique. Il décide finalement de se retirer, questionnant le rôle de certaines fédérations sportives influentes au sein du mouvement olympique.

Retiré sur trois prises

Le ministre Jean-Yves Duclos, qui a affirmé à de multiples reprises qu'il n'était pas le ministre responsable de la région de Québec puisque ce n'était pas le rôle que lui avait attribué Justin Trudeau. Dans les faits, il agit comme tel, et il faut bien un ministre fédéral à ce titre afin de faire avancer les dossiers. Son vis-à-vis au sein du gouvernement du Québec, le ministre François Blais, qui est aussi un ami de longue date, a vivement critiqué cette position, estimant que ça n'aidait pas le ministre Duclos.

Projet sans fin

Malgré deux rencontres entre le CN, les gouvernements et les Villes de Québec et Lévis, le dossier du pont de Québec continue de s'enliser... et sa structure de rouiller. J'ai comme l'impression que le projet pourrait revenir l'an prochain dans la même rubrique, malheureusement. Espérons que ce ne sera pas le cas, car encore une fois, il faudrait s'occuper du premier lien avant de crier au troisième lien.

Mention spéciale

L'année s'est amorcée de façon tragique, avec le décès subit du maire Jean-Paul L'Allier, à l'âge de 77 ans. Puis quelques mois plus tard, c'était au tour du maire Gilles Lamontagne de nous quitter, à l'âge de 97 ans. Avec leur départ se tournent d'importants chapitres de l'histoire de la Ville et de notre région.

Flop de l'année

Après des années à faire couler de l'encre pour les mauvaises raisons, et sans qu'on ait trop compris en quoi il pouvait être utile, le coffre-fort virtuel a bel et bien été enterré. La Ville a englouti 1,5 M$ dans l'aventure.