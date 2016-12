Les oiseaux moins nombreux

Jusqu’au tiers des oiseaux ont disparu du ciel québécois, selon des amateurs de la région de Montréal en train de faire leur recensement annuel des oiseaux de Noël.

«C’est vraiment beaucoup et c’est assez inquiétant», laisse tomber Louise Falcon, coordonnatrice du club d’ornithologie de Longueuil, qui a pris part au 117e recensement la semaine dernière.

Véritable tradition en Amérique du Nord depuis l’an 1900, des milliers d’ornithologues amateurs passent une journée entre Noël et le jour de l’An à ratisser bénévolement un territoire de 25 km2 pour compiler des données sur le nombre d’oiseaux, selon les espèces, pour le Recensement des oiseaux de Noël.

C’est la société américaine sans but lucratif Audubon, qui compile toutes les données depuis plus d’un siècle.

Responsable depuis 10 ans d’un territoire qui s’étend tout au long de la Rive-Sud, Louise Falcon remarque que des espèces d’oiseaux sont bien moins nombreuses qu’on le croit.

Photo courtoisie

Louise Falcon, Ornithologue

«La crécerelle d’Amérique, la tourterelle triste et même les pigeons, ce sont des espèces qu’on voit de moins en moins», nomme-t-elle en exemple.

Perte d’habitats

Selon elle, ce sont surtout la perte d’habitat naturel et les changements climatiques qui peuvent expliquer la baisse.

«Nous voyons de plus en plus le cardinal rouge qui vivait plus au sud avant, mais du même coup, il déloge le geai bleu des mangeoires», remarque Mme Falcon.

L’ornithologue Benoit Dorion, responsable d’un territoire de Laval jusqu’à Mirabel, fait les mêmes observations.

«Une équipe a vu pas moins de 30 cardinaux rouges, alors que d’autres espèces, comme le moineau domestique ou le pigeon, ont atteint leur plus bas total», dit-il.

Si les mêmes espèces sont généralement au rendez-vous lors du recensement, c’est le nombre d’oiseaux au total qui semble constamment à la baisse.

M. Dorion le remarque surtout dans les secteurs de Mirabel et Saint-Eustache, où de récents développements immobiliers ont détruit plusieurs habitats naturels.

À Terrebonne, Michelle Bélanger et ses 33 bénévoles ont observé la moitié moins d’oiseaux que l’an passé. Toutefois, elle précise que la météo de la journée, avec du verglas, peut avoir fait en sorte que certains oiseaux sont restés cachés.

Pour Sheldon Harvey, qui a observé les oiseaux sur l’île de Montréal, les mangeoires installées par les résidents ont un rôle essentiel à jouer pour la survie de plusieurs espèces.

Aussi de belles surprises

Photo courtoisie, Georgette Larocque

Des observateurs d’oiseaux près de la baie du radar, à l'île Charron.

Les oiseaux ont beau être moins nombreux, des espèces ont quand même réservé de belles surprises aux ornithologues cette année.

«Nous avons vu une buse à épaulettes [un oiseau de proie] pour la première fois en 23 ans», se réjouit Louise Falcon. L’oiseau, qui aurait normalement dû avoir déjà quitté la province, était près de la marina de Longueuil.

Sur la Rive-Nord, Benoit Dorion a aperçu deux nouvelles espèces jamais vues auparavant, soit le pic à ventre roux et le pic maculé.

«C’est étonnant, car il est très rare, et nous en avons vu trois voler ensemble», dit-il à propos de l’oiseau qui se nourrit de sève.

À Montréal, Sheldon Harvey s’est étonné de voir que le dindon sauvage, de plus en plus observé sur les rives nord et sud, était aussi rendu sur l’île.

Selon lui, ce sont d’abord et avant tout les changements climatiques qui expliquent la présence de ces espèces auparavant très peu observées dans la région.

Il a dénombré pas moins de cinq mésanges bicolores lors de l’événement à Montréal, alors que cet oiseau vit surtout aux États-Unis.