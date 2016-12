Mélanie Turgeon: savoir bâtir son après-carrière

MONT-TREMBLANT | Après s’être hissée au sommet de la hiérarchie du ski alpin féminin avec son titre de championne du monde en descente en 2003, Mélanie Turgeon a vécu un tout autre genre de descente.

Des maux de dos lancinants l’ayant forcée à prendre sa retraite de la compétition en octobre 2005, l’athlète originaire de Québec a sombré dans une période de dépression, n’étant pas bien préparée à sa nouvelle vie.

C’est d’ailleurs la mauvaise expérience que vivent plusieurs athlètes de haut niveau lorsque leur carrière prend fin subitement.

Dix ans ont passé et on a retrouvé une Mélanie Turgeon radieuse et sereine au bureau de MNad Construction, à Mont-Tremblant. Elle est copropriétaire de l’entreprise avec son conjoint, Martin Nadeau.

Elle occupe le poste de directrice de projets, supervisant la construction de condominiums et de maisons, ainsi que de travaux de rénovation dans ce populaire secteur des Laurentides.

«Honnêtement, c’est la première fois que je me sens à l’aise dans mes bottines depuis que j’ai pris ma retraite, a confié Turgeon au Journal. Mon conjoint a fondé cette entreprise de construction à Mont-Tremblant et j’y travaille maintenant à temps plein.

«C’est un boulot stimulant. J’aime faire le suivi avec la clientèle, que je tiens à traiter de façon professionnelle. D’avoir pratiqué du sport de haut niveau m’a apporté le souci du travail bien fait.»

Après avoir agi comme monitrice avec les jeunes de la zone laurentienne, avoir été coach en PNL (programmation neuro linguistique) et avoir conseillé le couple de patineurs artistiques Meagan Duhamel et Eric Radford, Mélanie a travaillé durant deux ans comme courtière en immeubles.

À l’âge de 40 ans, elle croit avoir enfin trouvé sa voie à MNad Construction, où elle peut se bâtir un solide avenir.

Entrevue avec celle qui fut sans contredit la meilleure skieuse québécoise de l’histoire.

Peux-tu nous rafraîchir la mémoire au sujet de ta conquête du titre mondial survenue le 9 février 2003 sur la piste de descente de Saint-Moritz?

«J’ai connu une excellente saison en 2001 avant de jouer de malchance aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, étant victime des conditions changeantes sur la piste. Les astres étaient bien alignés pour moi aux championnats du monde en 2003. Je savais ce jour-là que j’allais gagner. J’étais dans ma zone pour livrer la meilleure performance possible.»

Photo d'archives, AFP

Tu as été championne du monde dans un sport très suivi à l’échelle planétaire et pourtant, peu de temps après, tu broyais du noir. Comment expliques-tu cela?

«J’ai été forcée d’arrêter la compétition en 2005 à cause de mes maux de dos récurrents. J’ai travaillé fort dans l’espoir de revenir en santé et ça n’a pas marché. C’était donc un échec à mes yeux et ça m’a menée vers un état dépressif. Je dormais 18 heures par jour. Les gens dans mon entourage ne comprenaient pas comment une championne du monde pouvait bien s’enliser ainsi. Personne n’est pourtant à l’abri de la dépression. Je ne suis pas gênée d’en parler aujourd’hui si ça peut aider quelqu’un.»

Était-ce survenu rapidement une fois à la retraite?

«Durant les six premiers mois, j’étais épuisée physiquement et mentalement. Je tournais en rond. J’étais en quête d’une nouvelle identité. J’ai effectué un séjour d’un mois au Népal. J’ai grimpé le Kilimandjaro. Je recherchais des sensations fortes, comme celles dans le ski, et je me posais des questions. Aux gens qui me demandaient ce que je faisais de bon, je répondais que j’étais en période de transition. C’était difficile. Les athlètes ont besoin de soutien une fois leur carrière terminée. Il y avait un manque à l’époque sur le plan de l’aide offerte par le Comité olympique canadien. Je me sens beaucoup plus forte aujourd’hui, même s’il m’arrive encore d’avoir des moments de vulnérabilité.»

Photo d'archives

Quels conseils pourrais-tu livrer aux athlètes qui seront bientôt appelés à prendre leur retraite?

«Ils doivent réaliser qu’il y a une période de transition qui n’est pas toujours facile, surtout lorsque ta carrière prend fin de façon abrupte. Il est inévitable de se remettre en question, de se demander ce que l’on va faire dans la vie. Un athlète d’élite a été si bien encadré qu’il n’est pas facile pour lui de voler de ses propres ailes. Il y a une période de deuil à vivre une fois qu’on cesse de faire ce qu’on aime le plus au monde. Il ne faut pas chercher à l’enfouir, à cacher la vérité. Il y a une vie après le sport. J’ai prononcé plusieurs conférences en tant que coach certifié en PNL, traitant des hauts et des bas de la réussite.»

Comment te décrivais-tu comme athlète?

«J’étais une fonceuse, une battante. J’ai appris à surmonter l’adversité pour devenir championne du monde dans une discipline où la compétition était féroce. Je regarde aller Carey Price et j’admire sa force de caractère. Il a connu des moments difficiles à Montréal, mais il s’est relevé et il est devenu meilleur que jamais. D’ailleurs, je suis bien fière d’avoir l’un de ses chandails à la maison. Un cadeau de George Gillett à l’époque.»

Est-ce que ce fut difficile de te faire accepter par les autres filles à tes débuts avec l’équipe nationale à l’âge de 15 ans?

«Je me joignais à l’équipe après avoir dominé sur la scène mondiale junior. J’étais déterminée à être la meilleure skieuse de la formation et certaines voyaient cette compétition d’un mauvais œil. J’étais du genre tête de cochon. Je n’avais pas d’autre choix que d’agir ainsi si je ne voulais pas me faire manger la laine sur le dos.»

Tes débuts sur le circuit de la Coupe du monde n’avaient pas été faciles, si je me souviens bien?

«En fait, mes trois premières épreuves en Coupe du monde s’étaient bien déroulées, ayant terminé chaque fois parmi les 10 premières. Par la suite, les succès ont été longs à venir. J’ai dû mettre beaucoup d’efforts avant de remporter une première médaille en 1999. J’ai toujours été reconnue pour ma détermination. Je me sens privilégiée d’avoir pu connaître une telle carrière, même si j’aurais souhaité qu’elle se poursuive un peu plus longtemps.»

Quel était ton défaut?

«J’étais probablement trop critique envers moi-même, trop impatiente. J’avais parfois mauvais caractère, acceptant mal de ne pas réussir à me classer parmi les 10 premières. Mon copain aime bien me dire qu’on est plus que parfait dans notre imparfait. Ça m’a pris du temps à comprendre ça.»

Éprouves-tu certains regrets en pensant à ta carrière?

«Oui. J’ai commencé trop tard à apprécier la vie que je menais, à avoir du plaisir en pratiquant mon sport.»

Quelle personne t’a le plus aidée dans ta carrière?

«Mon entraîneur Piotr Jelen, qui a toujours cru en moi. Je voulais accrocher mes skis à l’âge de 23 ans en raison de mes maux de dos, mais il m’a encouragée à persévérer. Tout a débloqué par la suite. En février 2000, à Innsbruck, j’ai connu un week-end de rêve en remportant une première victoire en super-G sur le circuit de la Coupe du monde et une médaille d’argent le lendemain, dans la même épreuve. Je m’étais aussi classée cinquième en descente au même endroit. C’est là que le déclic a eu lieu. J’ai terminé la saison 2000 avec le titre de vice-championne du circuit de la Coupe du monde en super-G. Le 13 janvier 2001, en Autriche, je suis devenue la première skieuse canadienne à remporter deux médailles le même jour, en Coupe du monde, soit du bronze en descente et de l’argent en super-G.»

Tu as remporté huit médailles en Coupe du monde. Que penses-tu d’Erik Guay, qui en compte maintenant 24, à l’âge de 35 ans?

«Il est fascinant. Il est si discipliné. Tout est si bien structuré chez lui. Il est à son affaire. Erik représente tout un modèle pour les jeunes skieurs. Il a surmonté de sérieuses blessures. Je lui souhaite de remporter une première médaille olympique à Pyeongchang, lui qui a frôlé le podium à deux reprises aux Jeux.»

Mélanie Turgeon

40 ans, est née à Alma, a grandi à Québec; réside à Mont-Tremblant; fiancée à Martin Nadeau

Emploi : copropriétaire et directrice de projet pour MNad Construction à Mont-Tremblant

Carrière : seule skieuse de l’histoire à avoir gagné cinq médailles dans un même championnat, soit deux d’or, une d’argent et deux de bronze aux Mondiaux juniors en 1994 à Lake Placid; récolte de huit médailles sur le circuit de la Coupe du monde, dont deux le 13 janvier 2001 en Autriche; couronnée championne mondiale de descente le 9 février 2003 à Saint-Moritz; participation aux Jeux olympiques de 1994, 1998 et 2002 (meilleur résultat: 8e en descente à Salt Lake City).