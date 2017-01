TORONTO | Mauvaise nouvelle pour Équipe Canada junior, Philippe Myers souffre d’une commotion cérébrale.

Le grand défenseur évoluant sur la première paire à la ligne bleue avec Thomas Chabot a été frappé solidement par l’attaquant américain Luke Kunin derrière son filet en début de deuxième période.

Myers a mis plusieurs secondes à se relever avant de retraiter au vestiaire. L’entraineur-chef Dominique Ducharme a confirmé le diagnostic après la défaite des siens.

«J’ai vu la reprise à l’écran géant. C’est vraiment dommage que ce soit arrivé, a dit Jérémy Lauzon qui est aussi son coéquipier chez les Huskies de Rouyn-Noranda. Je lui ai parlé après le match et il m’a dit que ça allait.

«J’ai déjà fait deux commotions et parfois, ça prend du temps avant de ressentir les symptômes, a-t-il poursuivi. J’espère qu’il s’en remettra.»

«Ce n’était pas beau. Ça ne se fait pas frapper un joueur à la tête comme ça, a décrié Julien Gauthier. Phil a payé le prix pour l’équipe et nous l’avons remercié en marquant. Ça n’a pas été suffisant par la suite.»

Chabot a quant été plus tranchant à propos de la mise en échec sévère qui a sonné son compagnon mesurant 6 pi 5 po en défensive. «On peut dire que Kunin a sauté pour le frapper avec sa grandeur. Avec ses patins, Phil mesure plus de 6 pi 7 po. Et le gars l’a frappé à la tête.»

Kunin plaide l’innocence

À 5 pi 11 po, le fautif, Kunin, a plaidé l’innocence.

«Je l’ai vu contourner le filet et j’avais la chance de jouer l’homme en faisant un jeu en le frappant. Ça fait partie de mon style de jeu physique. Je ne voulais pas lui faire mal en le frappant.

«Je crois que c’était dans le jeu. Je n’avais aucune intention de le blesser, a-t-il répété. J’espère qu’il est correct. Les deux équipes jouaient avec intensité en essayant de gagner un match. C’est ce qui arrive parfois.»

Celui-ci a écopé d’une pénalité de cinq minutes en plus d’être expulsé du match. «J’ai été surpris d’être expulsé. Je dois me plier à cette décision et on doit passer à autre chose. Les gens peuvent analyser cette mise en échec de toutes les façons. Je ne voulais pas le blesser, a-t-il insisté. J’espère sincèrement qu’il va mieux.»

Ses coéquipiers ont aussi cherché à le défendre. «Luke joue avec intensité. Je crois que c’était une mise en échec légale, a plaidé le défenseur américain Charlie McAvoy. C’était une situation délicate pour les arbitres.»

Le joueur de centre du second trio américain devra donc attendre une décision des dirigeants de la Fédération internationale de hockey sur glace à savoir s’il sera suspendu.

Myers, qui a subi sa deuxième commotion cérébrale en moins de trois mois, sera sur les lignes de touche. Il ne jouera pas face à la République tchèque. Son tournoi pourrait bien être terminé.