Pourquoi tient-on des résolutions du Nouvel an?

Quelle sera votre résolution cette année? Les classiques «perdre du poids», «arrêter de fumer», «épargner»? Ou les plus excentriques «planter un arbre», «apprendre le surf», «bâtir un village miniature en origami»?

Quand on s’y attarde, c’est quand même étrange. Pourquoi tant de personnes formulent un souhait pour devenir meilleur au début de chaque année? Après tout, on pourrait tenir des résolutions à notre date d’anniversaire, ou même à n’importe quelle date!

Pour une fois, les résolutions du Nouvel an ne sont pas une invention relativement récente des Américains pour faire vendre plus de gugusses. Vite de même, ça ne paraît pas beaucoup, mais les humains n’ont pas moins de 4000 ans de résolutions derrière la cravate.

Pour contenter les dieux

Parmi les premières festivités connues du Nouvel an, il y a le festival d’Akitu, en Babylone, 2000 ans avant Jésus-Christ. Leur nouvel an correspondait à l’équinoxe du printemps, soit au moment de semer les champs. Les Babyloniens en profitaient pour faire quelques promesses aux dieux. Leur logique était que s’ils gardaient leurs promesses, les dieux ne leur en voudraient pas et ce serait une bonne année et il serait possible de flatter du blé.

Salut, Jules!

Passons quelques siècles pour nous retrouver durant la Rome antique. Le grand réformateur Jules César (aussi connu pour être le vilain d’une série de bandes dessinées bien connue) a décidé de faire un calendrier, le calendrier julien, faisant de janvier le premier mois de l’année.

Le mot «janvier» tire son origine du dieu Janus, un dieu à deux visages, l’un qui regarde vers l’avant (le futur), et l’autre, vers l’arrière (le passé). Le symbolisme du mois de janvier est donc la fin et le recommencement, le passage vers un nouveau temps et aussi les choix à faire pour améliorer une situation.

Mais il n’y avait pas Internet à l’époque, donc la nouvelle que janvier était le premier mois de l’année n’a été acceptée de très lentement. C’est au Moyen-Âge, en 1582, et avec l’instauration d’un autre calendrier (le calendrier grégorien, que nous utilisons toujours aujourd’hui) que le sort du 1er janvier comme première journée de la nouvelle année a été scellé (dans les pays catholiques en premier, puis dans le reste du monde progressivement jusqu’au 20e siècle). Le symbolisme du mois de janvier a tenu bon.

De retour aux résolutions

Les traces qui nous restent aujourd'hui témoignent que les résolutions prises autour de la nouvelle année étaient importantes, mais risibles en même temps. Une entrée de journal intime d’Anne Halkett, une aristocrate écossaise, datant du 2 janvier 1671 est intitulée «Resolutions» et elle y note une liste de quelques promesses. On ne sait pas combien d’heures ces promesses ont tenu, cependant.

Au début du 19e siècle, des articles de journaux américains faisaient déjà des blagues au sujet des résolutions non tenues. L’un d’entre eux disait que les politiciens avaient fait la résolution «d’avoir le pays en tête lors de chaque décision» et que les médecins avaient promis «d’avoir des tarifs décents».

Preuve ultime que les résolutions ne marchent pas: ces blagues tiennent toujours, 200 ans plus tard.



Cette année, prenez la résolution de faire des résolutions réalistes!