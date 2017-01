À une minute d’une surprise

PITTSBURGH | Le Canadien a le don de confondre les sceptiques. Pour 59 minutes, on croyait au scénario improbable, celui d’un triomphe contre les champions de la Coupe Stanley sans les Alex Galchenyuk, Andreï Markov et Andrew Shaw.

Conor Sheary a toutefois changé le script de la rencontre alors qu’il ne restait que 55 secondes. Le petit ailier des Penguins a redirigé avec sa poitrine un tir de Justin Schultz pour déjouer Carey Price et forcer la prolongation.



Evgeni Malkin a réglé le débat quelques minutes plus tard en marquant le but vainqueur en prolongation. Les Penguins l’ont ainsi emporté 4 à 3.



Le Russe a battu Price d’un tir missile dans le haut du filet lors d’un quatre contre trois. Le CH venait d’écoper d’une punition pour avoir eu trop de joueurs sur la glace. Max Pacioretty a sauté trop rapidement sur la patinoire lors d’un changement de joueurs.



« Nous avons joué un bon match, mais c’est toujours difficile de perdre un match quand tu mènes par un but et qu’il reste seulement une minute, a raconté Price dans le vestiaire de l’équipe adverse au PPG Paints Arena. De perdre en prolongation, ce n’est jamais agréable. »



Pour une sixième fois seulement cette saison, Sidney Crosby n’a pas inscrit son nom sur la feuille de pointage. Le capitaine des Penguins avait touché la cible à ses cinq dernières sorties et il avait amassé un point ou plus à ses six dernières. Dans le registre des petits exploits, c’en est un de neutraliser Crosby le temps d’un soir.



En prolongation, Price a réalisé un superbe arrêt contre Crosby. Malgré la défaite et les quatre buts accordés, le gardien originaire d’Anahim Lake a été l’un des meilleurs joueurs de son équipe avec 37 arrêts.



Des occasions ratées



En matinée, Michel Therrien avait lucidement décrit cette confrontation contre les Penguins comme un immense défi. Pour battre cette équipe, il avait besoin d’un immense effort d’équipe.



« On jouait contre un gros club, une équipe qui connnaît de bons moments, a rappelé Therrien. On s’est battus et on a joué une très bonne troisième période. Mais ils ont réussi à créer l’égalité sur un but chanceux. L’effort était là contre une grosse équipe. »



« Je crois toutefois que nous avons manqué l’instinct du tueur en troisième, a-t-il poursuivi. À 3 à 2 pour nous, nous avons eu plusieurs occasions de marqueur. Quand tu as une chance de faire mal à une aussi puissante formation, tu dois la saisir. Fleury a fait de gros arrêts et il mérite le crédit. »



Marc-André Fleury a terminé la rencontre avec 37 arrêts pour obtenir un troisième gain d’affilée et un 12e cette saison. Cette victoire contre l’équipe de son enfance lui redonnera un sourire en cette année où il attend de connaître son sort à Pittsburgh.



Encore Byron



Paul Byron était furieux contre lui-même. Le rapide ailier a placé son équipe dans le pétrin en fin de troisième période en visitant le banc des punitions. Les Penguins n’ont pas marqué alors qu’il se retrouvait au cachot, mais ils ont regagné en confiance pour finalement créer l’égalité 30 secondes après sa sortie.



Malgré ce jeu, Byron a encore une fois joué un fort match. Il a mené l’attaque des siens avec un but et une passe. Il a inscrit un sommet personnel avec 12 buts. Alexander Radulov et Brian Flynn ont marqué les autres buts contre Fleury.



Patric Hornqvist et Phil Kessel ont aussi touché la cible pour les gagnants. Sur le but de Kessel, Ryan Johnston s’est fait souhaiter la bienvenue dans la LNH en se faisant déborder de vitesse.



Le Canadien (22-9-6) jouera son prochain match contre les Predators, mardi, à Nashville. P.K. Subban devrait toutefois manquer le rendez-vous contre ses anciens coéquipiers.