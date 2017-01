Québec entre en 2017 par la grande porte!

L'année 2017 est arrivée sous le signe de l’amour et de la fête à Québec avec un grand party du Jour de l’An à la hauteur des attentes des dizaines de milliers de personnes qui ont pris d’assaut la Grande Allée pour défoncer l’année.



La scène était toujours aussi belle à voir. Dès la fin du traditionnel décompte, au moment même où 2016 faisait place à cette année 2017 dont on ne sait rien encore, les «bonne année!» se mêlaient aux «je t’aime» bien sentis un peu partout à travers cette foule qui s’étendait du parc de l’Esplanade jusqu’au haut de la Grande Allée.



Être ensemble



Cette marée humaine avait de quoi réjouir le maire de Québec qui s’est encore une fois chargé d’égrainer les dernières secondes de l’année au grand plaisir des gens présents. «Honnêtement, des places comme ici, il n’y en a pas beaucoup dans le monde. De réussir à faire ça l’hiver, à -15°C, c’est fabuleux», se réjouissait Régis Labeaume quelques minutes avant le grand décompte.



Pour le maire, il ne fait plus de doute après cet autre Jour de l’An réussi que les gens veulent des événements du genre dans leur ville. «Les gens veulent se voir, ils veulent être ensemble. C’est l’importance de la famille, mais ce soir c’est la famille totale, la famille de Québec.»



La fête semble avoir autant plu aux gens présents qui saluaient notamment la décision des organisateurs d’offrir un site élargi cette année. «C’est super agréable! Chaque année on vient, c’est devenu un classique, mais cette fois c’est bien d’avoir la grande scène à l’écart. On est beaucoup moins coincé», confiaient Lise Grenon et son conjoint Pierre Bonin.

Sécurité omniprésente



Au niveau sécurité, tout s’est déroulé dans les normes selon les responsables. Chacune des entrées était contrôlée par des agents de sécurité pendant que de nombreux agents du SPVQ circulent à travers les gens présents.



Le Journal a toutefois pu constater que les points de fouilles ont été déployés peu après 19h seulement, alors que des centaines de personnes circulaient déjà sur Grande Allée sans avoir été préalablement contrôlées. L’accès aux rues transversales était quant à lui bloqué par des voitures ou autobus de police ainsi des blocs de béton comme prévu.



Malgré les craintes qu’auraient pu causer les récents attentats à avoir frappé d’autres grands événements récemment, les fêtards rencontrés hier ne semblaient pas inquiets outre mesure. Si tous saluaient la mise en place de certaines mesures, personne ne s’empêchait de fêter.



«Il faut profiter de la vie tout simplement et ne pas se laisser arrêter par ces craintes. On ne peut laisser la peur dicter nos vies. C’est une petite soirée froide, sous la neige, on fête, c’est ça l’important», confiait Pat McGovern, un résident du New Jersey qui en est à sa première visite à Québec et qui s’est dit «sous le charme».



Madeon fait lever la fête



Si la foule avait déjà été bien réchauffée par une pléiade de musiciens et de danseurs passant du traditionnel à l’électro, c’est définitivement le DJ international Madeon qui a fait lever la fête. Enchaînant un après l’autre les succès, le français d’origine a réussi haut la main son pari de faire danser jeunes et surtout moins jeunes au son de la musique électro. Après avoir fait danser les grandes villes américaines et européennes, il ne fait aucun doute que le prodige de 22 ans a charmé Québec pour cette soirée spéciale.