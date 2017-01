Radulov déçu pour Price

PITTSBURGH | Avant de répondre aux questions des journalistes, Alexander Radulov a glissé quelques mots à l’oreille de Carey Price en plus de lui donner deux petites tapes sur ses jambières dans l’espoir de lui remonter le moral.

À lire aussi : À une minute d’une surprise

Radulov a posé ce geste en toute discrétion. Les caméras se retrouvaient encore braquées sur Max Pacioretty quand il s’est approché de son gardien. Et après une défaite, il faut du courage pour rentrer dans la bulle de Price.



« Les punitions ont fini par nous tuer, a dit Radulov. Je ne veux pas blâmer un coéquipier, c’est toujours un joueur différent qui se fait prendre avec une mauvaise punition. Je suis aussi fautif. Si tu écopes de trop de punitions, l’équipe adverse finit par marquer. Nous avons perdu un point de cette façon. »



« C’est décevant puisque nous voulions vraiment gagner ce match pour Carey, a poursuivi le numéro 47. Il était encore une fois là pour nous ce soir. Je me sens mal pour lui. Il s’est battu, il a fait de gros arrêts. Nous avions une avance, mais nous n’avons pas réussi à la garder. »



Un voyage payant



Malgré l’amertume d’une défaite en prolongation, le CH rentre de ce voyage de trois matchs en quatre soirs avec une récolte de quatre points sur une possibilité de six.



« Ce n’est pas mauvais, a mentionné Radulov. Mais si on perdait et qu’on avait créé l’égalité, on aurait été contents d’obtenir un point. Mais là, on menait 3-2, tout était sous contrôle. On a pris des punitions et ils ont marqué. »



« C’est un voyage quand même positif, a renchéri le défenseur Shea Weber. Nous voulons améliorer notre fiche sur la route et nous avons joué de bons matchs. Mais nous devons trouver une façon de préserver nos avances en troisième période. »



Max Pacioretty a utilisé pratiquement le même discours que Weber.



« Il s’agit d’un bon voyage avec quatre points sur six, mais je n’ai pas aimé le fait que nous avons bousillé des avances en troisième période. »



Michel Therrien a dressé un bilan assez positif de ce périple à Tampa Bay, Sunrise et Pittsburgh.



« Je dois regarder l’ensemble du voyage, a-t-il souligné. On a ramassé quatre points sur six et on doit être satisfaits. »