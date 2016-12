Rêvez-vous de déjouer un trophée?

Tous les nemrods souhaitent intercepter un cerf de Virginie coiffé d’un impressionnant panache.

Au Québec, les statistiques nous indiquent qu’environ 30 % des 140 000 adeptes récoltent annuellement un chevreuil. De ce nombre, un grand pourcentage sera malheureusement constitué de daguets et de quatre pointes. Oui, certes, à l’occasion de gros spécimens seront capturés. Sachez toutefois qu’il est possible d’augmenter vos chances de façon significative.

Un éden

De tous les territoires que j’ai eu l’occasion de visiter, la réserve faunique de Papineau-Labelle est selon moi l’endroit où l’on retrouve la plus grande concentration de gros bucks dans la Belle Province.

Cette Sépaq, située à 1 h 30 de Montréal, à 1 h de Gatineau et à 30 min de Mont-Laurier, s’étend sur plus de 1628 km². Elle est subdivisée en 70 zones de chasse d’une superficie moyenne de 15 à 20 km².

Ce qui est génial de ce beau coin de pays, ceinturé de municipalités où il y a une importante pression de chasse, c’est que les cervidés peuvent bénéficier d’un environnement paisible et d’un habitat de qualité qui n’est pas surexploité. Puis, ce qui diminue encore plus le niveau de stress du gibier, c’est qu’il n’y a que trois semaines de prélèvement par année. Il n’y a pas de périodes préliminaires à l’arc, à l’arbalète ou à la poudre noire. Ajoutez à cela qu’étant peu sollicité, le cheptel de cerfs demeure équilibré comparativement aux territoires libres. Le ratio mâle-femelle est donc mieux équilibré.

Ce qui permet également à cette réserve de se démarquer, c’est qu’il y a eu et qu’il y a encore beaucoup de coupes forestières sélectives qui favorisent la régénération de la forêt. On y retrouve donc un garde-manger florissant, riche et abondant.

Si on additionne une source alimentaire de qualité, à une excellente gestion de la faune qui occasionne une pression moindre et à un bon ratio des sexes, on obtient un secteur où se développent potentiellement beaucoup de trophées.

Chasse 2016

Après avoir visionné le contenu des cartes-mémoires des 12 caméras-espionnes positionnées sur notre territoire, nous étions pompés à bloc. Nos vigiles nous indiquaient qu’une douzaine de spécimens matures, arborant huit pointes et plus, migraient d’une montagne à l’autre à la recherche de leurs bien-aimées. Ayant réussi à déjouer mon plus gros buck à vie en 2013 – 146 7/8 sur l’échelle Boone and Crockett – et ayant obtenu des résultats hors du commun en 2014 et 2015, mes compagnons et moi étions persuadés que nous intercepterions plusieurs mâles dominants.

Le tirage au sort nous permettait de tenter notre chance à la troisième et dernière semaine de chasse. Tout un chacun était convaincu que le rut serait à son apogée. Malheureusement et contre toutes attentes, du 14 au 19 novembre, le thermomètre franchissait continuellement la barre de 6 à 7 degrés. En plus, nous avons eu droit à la super lune qui a complètement illuminé le firmament durant la première nuitée.

Malgré d’incroyables efforts de prospection à une dizaine de reprises et de préparation, nous avons dû nous résoudre à des résultats similaires à ceux des régions environnantes à la réserve. Nos bucks sem­blaient avoir disparu de la stratosphère. Mais la chasse étant ce qu’elle est, il faut toujours se rappeler que l’on tente de déjouer un gibier très rusé dans son environnement et qu’il n’y a absolument rien de garanti.

Le côté positif de notre insuccès, c’est qu’assurément, les trophées que nous avons localisés seront encore plus gros en 2017.

Pour en apprendre plus, composez le 819 454-2011 poste 25 et pour vous inscrire au tirage au sort avant le 15 janvier, visitez le site www.sepaq.com/tirages

À vous tous, chers lecteurs, je souhaite amour, paix, santé, succès, abondance, bonheur et des trophées gros comme ça !

Bonne année!