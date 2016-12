Un passionné de musique se souvient

L’année 2016 aura été pénible pour les amateurs de musique. Au cours des derniers mois, ce sont plusieurs grands artistes qui nous ont quittés. Parmi eux, nombre se sont produits au Festival international de jazz de Montréal, au fil des ans. Afin de leur rendre hommage, Le Journal a demandé à André Ménard, directeur artistique et cofondateur de l’événement, de partager quelques anecdotes les concernant. Voici ce qu’il avait à nous dire.

PAUL BLEY

(1932-2016)

Photo courtoisie Denis Alix

«C’est un héros montréalais de la scène du jazz (...) Mon souvenir le plus mémorable, avec lui, c’est quand je l’ai fait venir avec Chet Baker, en 1986. Chet Baker­­ n’était pas arrivé le jour prévu, c’est-à-dire la veille de son concert. C’est Paul qui m’avait aidé à trouver Chet alors qu’il était encore en Belgique chez son bienfaiteur, son pharmacien. Finalement, Chet est arrivé à temps, mais il ne s’était pas mis “en condition”, ce soir-là, pour jouer. Il n’avait pas trouvé la substance­­ qu’il voulait, de l’héroïne, alors il avait trouvé autre chose et il avait mélangé ça avec de l’alcool... Il a essayé de jouer, mais il en était incapable. Sous les huées, Paul Bley s’est assis­­ seul au piano et a fait le show comme si de rien n’était. Je l’avais trouvé d’un stoïcisme... C’était impressionnant! C’est quelqu’un envers qui j’ai gardé beaucoup de respect.»

PRINCE

(1958-2016)

Photo courtoisie Victor Diaz Lamich

«C’est de loin le musicien le plus talentueux qui a habité notre planète. C’est quelqu’un d’extraordinairement créatif, qui était aussi très mystérieux et indépendant. Il annonçait des concerts à quelques jours d’avis. La fois où il est venu, en 2001, c’était spécial, car il avait finalement annulé toute sa tournée, sauf le concert de Montréal (...) Nous n’avons jamais su pourquoi. Il était resté trois jours. Il était allé voir Oscar Peterson, il s’était promené... Même Oscar, qui était difficile à impressionner, avait réagi quand il avait su que Prince était backstage. C’est quelqu’un qui bénéficiait d’un respect universel. Ce n’est pas étonnant que son départ ait surpris et déçu autant de monde, surtout à l’âge qu’il avait. Le talent lui sortait par les oreilles (...) Je dois dire que pour moi, le show le plus impressionnant de toute l’histoire du Festival de jazz demeure celui qu’il a fait à la Place des Arts, en 2001.»

TOOTS THIELEMANS

(1922-2016)

Photo courtoisie Jean-François Leblanc

«L’extrême gentillesse de cet homme m’a toujours impressionné. Une fois, il était venu comme invité pour la série avec John Scofield qu’on présentait au Théâtre du Nouveau Monde. Je lui avais expliqué que c’était un endroit spécial, à Montréal, puisque c’était, entre autres, l’ancienne Comédie-Canadienne. Je lui ai dit que c’était là que Jacques Brel avait offert ses derniers concerts à Montréal (...) Il m’avait alors dit: “Ah oui, Jacko a joué ici? Nous étions au même lycée, vous savez. Nous n’avions que deux ans de différence. J’ai donc connu le petit Jacques Brel”. Quand il est monté sur la scène, il accompagnait John Scofield, mais à un moment donné, il a eu un moment pour faire un solo et il a joué Ne me quitte pas. C’était magnifique (...) C’était un grand homme. Il était très attendrissant.»

GUY NADON

(1934-2016)

Photo courtoisie Denis Alix

«C’est un phénomène. Il y a un an, des membres de son entourage m’ont appelé pour me dire qu’il pensait que ça achevait pour lui. Ils m’ont dit que ça lui ferait plaisir que je l’appelle pour lui parler. Il était démoralisé (...). J’ai fini par l’appeler et quand il a répondu, je lui ai demandé comment il allait. Il m’a dit: “Ça va! Total”. Je lui ai donc dit qu’il allait mieux et il m’a dit: “J’allais-tu mal?” Il voulait faire un autre Festival de jazz. Il voulait vraiment le refaire. Tous les musiciens y sont allés pour lui. C’était un beau moment. C’était émouvant. Guy Nadon, c’était un artiste, un vrai drummer. Je ne l’ai jamais entendu parler contre des musiciens. C’était un pur esprit.»

«À un moment donné, on avait booké un doublé avec lui et Joe Morello, au Spectrum. À la fin, il voulait faire un battle of the drums. Pendant qu’il faisait sa partie, il s’était rentré un bâton dans le nez. Ça s’était mis à saigner, mais il ne voulait pas arrêter. C’était du Guy Nadon.»

LEONARD COHEN

(1934-2016)

Photo courtoisie Denis Alix

«Ça fait 40 ans que je fais ça, mais le moment avec Leonard Cohen, en 2008... J’étais même allé voir les shows préparatoires: un dans les Maritimes et l’autre à Chicoutimi (...) À Halifax, il avait fait la moitié de ses présentations en français. Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, et il m’avait répondu qu’il voulait être prêt pour le Saguenay. Il voulait y faire les présentations, durant le show, seulement en français. Et il l’avait fait. La deuxième partie de son spectacle, il la commençait avec Tower of Song et il disait, au tout début: “Ok, let’s start the car”. Avant le show, il m’a demandé comment on disait ça, en québécois. Je lui avais répondu: “OK, on part le char”. C’est ce qu’il avait dit.»

«Il était dans une sphère à part. C’était une chance qu’il soit de Montréal, au fond, car il n’appartenait pas à Montréal. Montréal lui appartenait, d’une certaine façon. Lorsqu’il est venu au festival, il devait présenter un concert le 24 juin. Il m’avait demandé, la veille, si ce n’était pas problématique qu’il présente son show à ce moment-là. Il ne voulait pas enlever de la couverture médiatique à la fête nationale. Le lendemain, il avait commencé son show en disant: “Je suis très content d’être ici parmi vous, ce soir, spécialement en ce jour de notre fête nationale”. Le public était en extase.»

BOB WALSH

(1947-2016)

Photo courtoisie Victor Diaz Lamich

«Ça faisait quelque temps que nous savions que sa maladie s’était aggravée. Bob Walsh, c’est un symbole québécois. C’est un folk hero. Je l’ai connu à Québec il y a longtemps. Quand j’ai entendu cette voix-là, la première fois, je me suis dit: wow, il a du coffre et il s’en sert. Il avait de l’amplitude. Sa voix portait beaucoup, avait du feeling. Ça lui avait permis de se démarquer (...). Ç’a été quelqu’un qui s’est beaucoup promené. Il a connu une certaine gloire qui échappe à beaucoup de musiciens de blues de la scène québécoise. Il avait quelque chose de spécial: cette voix exceptionnelle et cette connexion avec le public. Même si tu ne connais pas la gloire internationale, tu peux être dans ton pays très connu et apprécié parce que ça connecte avec les gens. C’était son cas.»

SHARON JONES

(1956-2016)

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

«Elle est venue au Métropolis en 2015 et nous l’avons fait en grand événement, cette année. Laurent (Saulnier) voulait vraiment qu’on fasse ça. Je n’étais pas certain. C’est très entraînant ce qu’elle fait, en salle, mais elle n’a pas de hits... Finalement, c’était super bon (...) Laurent avait raison. Même si la foule ne savait pas ce qu’elle faisait, elle a réussi à la séduire. Son histoire lui donnait aussi un statut héroïque. C’est fou que le jour où ils ont sorti un documentaire sur son cancer et sa rémission, elle doive annoncer qu’elle était en rechute. Elle avait des concerts programmés, même après le jour de son décès. Elle ne voulait pas arrêter tant que l’éventualité n’était pas arrivée. La gloire est arrivée tellement tard dans sa vie qu’elle n’était pas pour la laisser aller comme ça (...). C’était une femme exceptionnelle. C’était une late bloomer, comme on dit.»