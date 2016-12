Une étoile se dirigerait vers le système solaire

Estimation déterminée à partir des données fournies par la mission Gaia de l’Agence spatiale européenne, l’étoile Gliese 710 s’approcherait de nous dans... 1,35 million d’années. La découverte est présentée dans le journal Astronomy & Astrophysics.

Même si le destin de l’humanité sera bien probablement scellé depuis longtemps en l’an 1 352 016, ça vaut la peine de voir ce que le passage d’une étoile pourrait bien changer au système solaire.

Gliese 710 entrerait dans le nuage d’Oort, un genre de réservoir composé de comètes et de centaines de milliards d’objets stellaires qui entoure le système solaire et dont la distance est estimée à quelques années-lumières à peine (entre 0,2 et 5 années-lumières, en fait).

En distance astronomique, c’est vraiment tout proche. Ceci aurait des conséquences sur le système solaire et la vue de l’espace depuis la Terre.

Depuis la Terre, l’étoile Gliese 710, à son point le plus proche, serait l’objet formé en-dehors du système solaire le plus brillant et le plus rapide.

Seulement, une étoile a une masse absolument titanesque et son champ gravitationnel bousillerait tout sur son passage. Gliese 710 amènerait donc dans son sillage de nouvelles comètes dans le système solaire. Selon les simulations des chercheurs, ce serait une «douche de comètes», avec 10 nouvelles comètes par année, et ce, sur 3 à 4 millions d’années (!!).

Certaines rateront leur entrée dans le système solaire. Certaines seront happées par Jupiter (qui a elle-même un champ gravitationnel très important et salvateur pour la Terre). Finalement, d’autres débuteront un orbite régulier autour du Soleil.

Quoiqu’il en soit, le paysage stellaire aura énormément changé d’ici 1,35 million d’années. D’ailleurs, il est fort probable que d’autres étoiles, dont la trajectoire n’a pas encore été prévue et calculée, foncent directement sur nous. Désolée!