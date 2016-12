Une grande fresque épique signée martin scorsese

«C’est ce qui m’a intrigué et fasciné. J’ai trouvé que cela posait des questions intéressantes sur la foi et sur le christianisme. Et ce sont des questions qui m’ont toujours trotté dans la tête depuis le début de ma carrière, même à l’époque de Mean Streets (1973). La première phrase dans Mean Streets: on ne rachète pas ses fautes à l’église mais dans la rue». Ça veut dire qu’on ne se sépare pas de la religion quand on met le pied dehors. On ne peut pas se comporter d’une façon quand on va à l’église le dimanche et ensuite agir autrement le reste de la semaine.