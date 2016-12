Une rivalité qui marque l'imaginaire

TORONTO | Au fil des 43 duels que se sont livrés le Canada et les États-Unis au Championnat du monde depuis 1977, plusieurs batailles ont marqué l’imaginaire de ceux qui sauteront sur la glace aujourd’hui.

Évidemment, dans les deux clans, les souvenirs des cinq dernières années se bousculent alors que certains puisent dans leur mémoire plus lointaine. On se souvient surtout des moments glorieux pour son pays.

«Je vais toujours me souvenir des trois buts en fusillade de Jonathan Toews en 2007. C’était incroyable. Marquer trois fois en tirs de barrage, dans ma tête, c’est impossible. Il l’avait fait», s’est remémoré l’attaquant Mathieu Joseph à 24 heures du duel face aux Américains, à propos de l’un des plus grands moments de cette rivalité.

Sans être en mesure de mettre le doigt sur un moment précis de l’histoire de cette rivalité de longue date, le défenseur Jérémy Lauzon a préféré ressasser toute l’animosité qui règne entre les deux nations sur la glace. «C’est toujours robuste. Ça paraît qu’on ne s’aime pas.»

L’attaquant Julien Gauthier se souvient quant à lui encore du sentiment ressenti quand les Américains ont remporté la médaille d’or en sol canadien, à Saskatoon, en janvier 2010. «J’étais dans mon salon et je devais être au niveau bantam. J’ai vu le but de John Carlsson en prolongation, je n’en croyais pas mes yeux. Ils avaient vraiment gagné chez nous.»

Une inspiration

Ce but qui a offert la médaille d’or aux États-Unis au bout d’un duel qui est passé à l’histoire a aussi marqué l’adolescence de plusieurs Américains portant aujourd’hui le chandail aux couleurs de la bannière étoilée. Ils ont tous pointé ce moment marquant.

«C’est mon premier souvenir clair que j’ai de cette équipe, a raconté le capitaine Luke Kunin qui regardait le match dans son sous-sol à Chesterfield, au Missouri. C’est à ce moment que j’ai vraiment voulu faire partie de cette équipe.»

«Je m’en souviens comme si c’était hier. Tout le monde criait dans le salon de ma grand-mère, a relaté le Texan Caleb Jones. C’était incroyable, je vais m’en rappeler toute ma vie.»

Les anciens se souviennent

Cette année-là, les États-Unis avaient d’abord plié devant le Canada, 5 à 4 en tirs de barrage, le soir du 31 décembre. Le reste est rentré dans l’histoire.

«C’est l’un des plus grands moments de ma carrière, a laissé savoir Cam Fowler qui s’aligne maintenant avec les Ducks d’Anaheim. Il n’y a aucun doute à ce sujet. Quand tu grandis aux États-Unis, le Championnat du monde junior n’a pas la même portée qu’au Canada. J’ai compris à quel point c’était gros en participant à ce tournoi en Saskatchewan.

«Nous avions pris notre revanche au meilleur moment en gagnant l’or contre le Canada, a enchaîné le défenseur. C’était spécial de les battre chez eux.»

«C’était une défaite très difficile à avaler. En plus, c’était au Canada. Il y avait des partisans partout. Il n’y avait pas moyen qu’on aille quelque part sans que quelqu’un nous parle de cette rencontre, a témoigné l’Américain Tyler Johnson qui évolue chez le Lightning de Tampa Bay.

«Nous étions prêts à affronter le Canada et la foule en finale, a poursuivi celui qui était âgé de 19 ans à l’époque. Comme lors du premier match, le Canada est revenu de l’arrière en fin de troisième période. Dans le vestiaire, nous étions tous assis, silencieux. On avait tellement peur qu’ils nous fassent le même coup que lors du match précédent. Sans compter qu’ils nous l’avaient également fait l’année précédente. On se disait «Oh shit. Pas encore! Il y a un des gars qui s’est levé en disant qu’on les avait et il a mis de la musique. Il a brisé toute la tension. À partir de ce moment, on s’est mis à raconter des blagues jusqu’à ce que l’on retourne sur la glace. Ça nous a vraiment aidés.»

– Avec la collaboration de Jean-François Chaumont et Jonathan Bernier

LES MOMENTS MARQUANTS DE LA RIVALITÉ

4 janvier 1997

Finale – Genève, Suisse

Le Canada remporte sa cinquième médaille d’or de suite.

5 janvier 2004

Finale – Helsinki, Finlande

Le gardien Marc-André Fleury veut dégager la rondelle de son territoire. Celle-ci frappe le dos de son défenseur et se retrouve dans le fond du filet. Les États-Unis gagnent leur 1re médaille d’or.

31 décembre 2008

Ronde préliminaire Ottawa

John Tavares réussit un tour du chapeau et le gardien Dustin Tokarski est fumant en volant entre autres Colin Wilson de la mitaine dans une victoire de 7 à 4.

31 décembre 2009

Ronde préliminaire Saskatoon

Les Américains en avance, Jordan Eberle et Alex Pietrangelo orchestrent une remontée. Le Canada l’emporte 5 à 4 en tirs de barrage alors que Jake Allen ferme la porte au moment crucial.

5 janvier 2010

Finale – Saskatoon

Encore en avance par 2 buts, les Américains voient Jordan Eberle provoquer la prolongation avec un doublé en troisième période. C’est John Carlson qui sème la consternation en tranchant le débat.

3 janvier 2007

Demi-finale Suède

Luc Bourdon crée l’égalité en fin de troisième période. Le match nécessite les tirs de barrage. Jonathan Toews marque trois buts en fusillade et Carey Price ferme la porte. Le Canada passe en finale.