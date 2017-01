2016, année sereine pour voyager en avion

Les voyageurs qui s’apprêtent à s’envoler loin de chez eux pour les vacances d’hiver seront rassurés d’apprendre que 2016 a été une année sereine pour l’aviation civile. Selon le site Aviation Safety Network, lancé par l’organisation internationale Flight Safety Foundation et qui recense tous les accidents et autres problèmes survenus sur les appareils commerciaux au cours de l’année, 2016 a été l’une des années les plus sûres pour les passagers dans l’histoire de l’aviation civile.

Dix-huit incidents tragiques ont été recensés depuis le début de l’année, causant la mort de 320 personnes dans le monde. Pour mémoire, le crash d’Egypt Air, qui ralliait Paris au Caire, a coûté la vie à l’ensemble de l’équipage et des passagers, soit 66 personnes, le 19 mai dernier. Plus tôt, au mois de mars, un Boeing de FlyDubai avait raté son atterrissage en Russie, causant la mort de 62 passagers.

Un sur 10 millions

Si ces tragiques événements restent en mémoire, l’aviation civile peut se targuer d’avoir amélioré ses performances par rapport à 2015, qui avait recensé 560 morts. En considérant que plus de 3,5 milliards de personnes ont voyagé dans les airs cette année, le ratio est d’une mort pour 10 937 500 passagers.