Alex Harvey en bonne position en Suisse

Alex Harvey a célébré la nouvelle année en étant le huitième fondeur à rallier la ligne d’arrivée de la deuxième étape du Tour de ski, une épreuve de 10 kilomètres en style classique en départ de masse disputée dimanche à Val Mustair, en Suisse.

L’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges a parcouru la distance en 24 min 57 s pour terminer sept secondes derrière le vainqueur du jour, le Russe Sergey Ustiugov, qui avait également remporté la première étape samedi. Les Norvégiens Martin Johnsrud Sundby (+1,9 seconde) et Didrik Toenseth (+2,3 secondes) ont fini deuxième et troisième.

«C’est un parcours un peu dangereux dans les descentes, mais j’ai réussi à éviter les chutes et à bien me positionner tout le long de la course. C’est resté groupé pas mal jusqu’à la fin», a raconté Alex Harvey.

Troisième au général

Au classement général, Harvey occupe actuellement le troisième rang, 59,6 secondes derrière Ustiugov.

«C’est pas mal dans les plus belles attentes que je pouvais avoir, a mentionné le Québécois. Le but était le top-10 ou le top-5, alors je suis vraiment très content d’être troisième aussi tôt dans le Tour.»

En retard de 18,9 secondes sur le meneur, Sundby est deuxième.

Les fondeurs auront une journée de repos lundi avant de reprendre la compétition mardi à Oberstdorf, en Allemagne, où un skiathlon sera au programme de la troisième des sept étapes du Tour de ski.